El Bages vol reimpulsar l'accés social a l'habitatge i donar sortida als pisos buits

El Consell Comarcal del Bages vol donar l'impuls definitiu a la borsa per al lloguer assequible d'habitatges que va posar en marxa ara fa un any, però que no ha pogut desenvolupar plenament a causa de la pandèmia, fins al punt que en tot aquest temps només ha aconseguit tancar dos acords entre propietaris i llogaters. Les restriccions encara hi són, però no es vol deixar perdre l'oportunitat de rellançar una iniciativa que ja ha arrencat, perquè la demanda assequible de lloguer persisteix malgrat la covid, i la necessitat de donar sortida a la quantitat de pisos buits de la comarca, també.

Així ho entén el responsable de l'àrea d'Habitatge del Consell Comarcal del Bages i alcalde d'Artés, Enric Forcada. Calcula que en el conjunt de la comarca hi ha uns 17.000 habitatges buits, dels quals 9.500 serien a la ciutat de Manresa, si bé la borsa comarcal només pot gestionar pisos de municipis que no tenen borsa local; per tant, en queden exclosos municipis com la mateixa ciutat de Manresa, i també Cardona, Navàs i Artés.

La borsa del Consell Comarcal posa els pisos a lloguer a un preu d'entre el 10 i el 20% per sota del de mercat. Ja es va obrir a començament del 2020, just abans que s'estengués el coronavirus, i això ha estat un impediment per poder-ne fer el desplegament desitjat. Entre altres coses, «la proposta no ha pogut arribar prou a la gent perquè no s'ha pogut donar a conèixer com voldríem», apunta Forcada, i tampoc s'ha pogut fer totes les trobades presencials entre propietaris i llogaters o les visites als pisos que implica aquest projecte. Tot plegat ha limitat el desenvolupament de la borsa d'habitatge, i per això es vol donar un reimpuls a la iniciativa, que de moment s'ha materialitzat en dos únics acords de lloguer, un a Sant Vicenç i un altre a Sant Fruitós (vegeu més informació al desglossat).

Així doncs, el Consell Comarcal del Bages continua buscant propietaris per fer créixer l'oferta de pisos per a la borsa de lloguer assequible, i sobretot llogaters que es vulguin inscriure i que reuneixin les condicions que es demanen. Han de ser persones amb dificultats per poder accedir al mercat de lloguer, haver-se inscrit al registre de demandant d'Habitatges de Protecció Oficial, i disposar d'uns ingressos màxims de quatre vegades l'Indicador de renda de suficiència. Pel que fa a l'habitatge, el principal requisit és que estigui desocupat i en condicions de ser llogat, que, entre altres coses, implica que ha de disposar de la cèdula d'habitabilitat i del Certificat d'Eficiència Energètica. Per animar els propietaris a inscriure's a la borsa, en l'acord s'estableix un aval que garanteix el cobrament durant sis mesos en cas d'impagament. També s'ofereix la gestió i la tramitació gratuïtes del contracte, un inventari exhaustiu de la propietat, la selecció de futurs llogaters, l'assegurança multirisc, la defensa jurídica en cas d'impagament, una possible reducció de l'IBI, i la mediació entre les parts.

Sandra Ortega és propietària d'un pis de Sant Vicenç on va viure sis anys fins que va canviar de municipi. Va optar per llogar-lo, «i no per fer-hi negoci, però volia que no quedés buit». Admet que «em feia por» no saber qui hi acabaria vivint, però es va apuntar a la borsa comarcal i ja fa tres mesos que al seu pis hi viu Brahim El Aqqad amb la seva dona i els seus dos fills, «i el que ve de camí», explica ell.

Les dues parts valoren molt bé l'experiència. «Sé que el pis està ben cuidat», apunta Ortega. Abans de donar el sí definitiu «volia conèixer una mica qui seria l'inquilí», de manera que es van posar d'acord per coincidir en la visita. «Mai pots posar la mà al foc, però d'entrada sé que darrere la selecció del perfil hi ha el Consell Comarcal, que garanteix gent solvent», diu Ortega. Assumeix que el preu del lloguer és més baix que el del mercat, «però els avantatges compensen la diferència».

Brahim El Aqqad i la seva família també estan contents. «Ens hi trobem molt a gust», assegura. Ell fa de paleta i s'ha de desplaçar on el porti la feina. Per això, a Sant Vicenç hi està bé. Fa dos anys que hi va arribar «perquè és on vaig trobar el pis». Diu que hi han fet arrels i no en voldrien marxar, «perquè els nens van a escola al poble i hi tenen els amics». Per això, amb la seva dona, van decidir buscar una llar més confortable a Sant Vicenç mateix. «Volíem un pis més gran i lluminós que el que teníem», i van trobar el d'Ortega. El troben ideal.