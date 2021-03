Paisatges de la covid: la Catalunya Central de fa un any

Avui fa un any que el món es va capgirar. Va ser 14 de març del 2020 quan Pedro Sánchez va anunciar l'estat d'alarma a tot l'estat que d'entrada només tenia prevista la seva extensió a un màxim de dues setmanes. Ningú s'esperava que la pandèmia seguiria entre nosaltres 365 dies més tard. Ara però, el panorama no és el mateix.

A partir d'aquest dilluns el Procicat relaxarà les restriccions a tot el territori en vista de la favorable evolució dels indicadors epidemiològics.

Malgrat que l'impacte de la covid-19 en tots els sectors, especialment en l'econòmic i el sanitari, encara persisteix, Catalunya no es troba en el mateix punt de partida. A continuació et mostrem quina era l'estampa a les comarques de l'àmbit del Regió7 ara fa un any: