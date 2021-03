Calders adequa el parc del Puig i recupera les restes de l'antiga masia

El parc públic que Calders ha projectat a la zona del Puig, el punt més elevat del nucli, ja acaba de prendre forma. Els treballs per adequar una àmplia zona verda en aquesta àrea urbanitzable del municipi han inclòs l'excavació arqueològica de les restes de l'antic mas del Puig amb l'objectiu de donar valor al que queda de la masia, documentada des de l'època medieval i on es troben els orígens del nucli urbà de la població. Les millores també han suposat la creació d'una àrea de servei per a autocaravanes.

El parc del Puig és situat a la zona més elevada del nucli urbà de Calders, en un punt estratègic des d'on es domina tot l'entorn. La zona verda que s'hi està acabant d'adequar va lligada al projecte d'urbanització del sector, que feia anys que estava projectat però que ara s'ha pogut desencallar. A la part central del parc s'hi ha fet una plantació d'arbres per tenir una àmplia zona d'ombres, que es completarà amb una font i un espai de jocs infantils.

Segons explica l'alcalde de Calders, Eduard Sànchez, per donar un «valor afegit al parc», s'ha dut a terme la neteja i l'excavació arqueològica de les restes de l'antiga masia del Puig, que es troba dins l'àmbit de la zona verda, i que conserva unes tines, part dels murs perimetrals de migdia, el celler, una premsa, una bassa i restes d'estructures excavades a la roca. Es tracta d'una casa que està documentada del segle XV, amb modificacions posteriors. Els treballs han permès posar al descobert dues tines, «una de rodona, que hem pogut datar a l'entorn del segle XVII, i una de quadrada, que és més moderna i seria del segle XIX», i que estarien adossades a la casa primitiva, explica Sànchez.

Un cop netejada la runa que s'hi havia anat acumulant i realitzada l'excavació, les restes quedaran tancades de manera que es podran veure, però no s'hi podrà accedir per evitar que es malmetin. La idea és poder museïtzar l'espai amb uns rètols explicatius i que «quedi integrat dins del parc com un valor afegit».

La zona del Puig, segons Sàn-chez, «sempre havia estat un lloc de guaita», per la seva situació estratègica, des d'on es pot veure el Montcau, els Pirineus, Montserrat i el pla de Bages. Per aquest motiu, el projecte d'adequació del parc també inclou un mirador panoràmic des d'on es podrà contemplar el paisatge que l'envolta.

L'adequació del parc disposa d'un pressupost de 32.000 euros finançats amb ajuts de la Diputació de Barcelona. En una primera fase ja es va fer una zona d'autocaravanes, es van adequar els accessos, els talussos i la xarxa d'aigua i llum. Un cop enllestit el projecte, Calders guanyarà un espai públic «al mig del poble» per fer-hi activitats diverses, com ara concerts, trobades i festes.

Un mas originari del segle XV

El mas del Puig, situat al mig de la zona verda que s'està acabant d'adequar, està documentat de final del segle XV. Era un dels dos masos que hi havia a prop de l'església parroquial de Sant Vicenç i havia estat un dels més potents del terme. En les seves terres, juntament amb les del mas Arola, s'hi van fer els establiments que van donar lloc al poble de Calders. L'any 1912 la masia encara es conservava íntegrament, tal com mostra una pintura i fotografies dels primers anys del segle XX.