Endesa ha adequat 30 suports a la Catalunya Central per protegir ocells

Endesa ha anunciat per a aquest any una inversió a Catalunya de més de 4,6 milions d'euros en l'adequació de suports i la instal·lació de dispositius aïllants i protecció a diverses línies de mitjana tensió del territori per preservar espècies d'aus protegides i amenaçades. Segons la companyia, a l'àrea d'influència de Regió7 es van invertir l'any passat 100.000 euros amb l'objectiu d'adequar 30 suports repartits entre totes les seves comarques: Bages (12), Anoia (11), Berguedà (5), Moianès (1) i Solsonès (2). A la comarca de la Cerdanya es va intervenir en 12 suports.

Les mateixes fonts han indicat que la companyia està ja treballant en la planificació per modificar les primeres 350 torres elèctriques susceptibles de representar un perill per a l'avifauna, ubicades, principalment, a la Plana de Lleida, a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i al Baix i l'Alt Empordà, «sense que això vagi en detriment d'altres línies repartides arreu del territori català que ho requereixin». En l'últim trienni (2018-2020), per exemple, s'han adequat més de 2.000 suports arreu de Catalunya. Les actuacions es fan seguint un ordre de prioritat tècnic basat en criteris de conservació d'espècies, de manera que es garanteix l'adaptació de manera urgent d'aquells suports que poden tenir un major impacte sobre l'avifauna. Així mateix, s'estudia cas a cas quins són els elements i les modificacions més adients per a minimitzar les interaccions amb l'entorn.

Els treballs d'adaptacióm segons l'empresa, pivoten al voltant de tres eixos: la reforma del cap de la torre, la modificació i redistribució d'aparellatges ja existents o la instal·lació d'elements de protecció, d'anticol·lisió –espirals i espantaocells– o antiposada. D'aquesta manera, es pot des de redissenyar les estructures metàl·liques fins a col·locar fundes protectores en grapes o ponts fluxos, fundes de silicona, folrar cables i elements conductors, col·locació d'aïlladors polimèrics, eliminar seccionadors... En qualsevol cas, aquests dispositius aïllants redueixen el risc elèctric en el moment en què una au que reposa en una torre aixeca el vol, ja que a l'estendre les ales hi pot haver contacte amb un cable i produir-se un arc elèctric. Així mateix, en alguns casos, s'hi han instal·lat uns elements anomenats salva ocells que consisteixen en unes balises en forma d'ocell que eviten que les aus s'hi apropin, així com elements anticol·lisió, en el cas de les línies d'alta tensió.

A Catalunya transcorren un total de 98.127 quilòmetres de línies elèctriques de la Companyia, més de la meitat aèries –52.681 quilòmetres– i, per tant, estan subjectes d'alguna manera a interaccions amb l'entorn i, per tant, amb l'avifauna.