Ferrocarrils canvia l'uniforme del personal de línies metropolitanes

A partir d'avui, l'equip de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) que treballa a les Línies Metropolitanes (Barcelona-Vallès i Llobregat-Anoia) vesteix uns uniformes nous. Concretament, es tracta del personal d'agents d'estació i maquinistes, guies escolars i l'equip d'inspecció. Segons han informat fonts de Ferrocarrils, el nou uniforme té un disseny actualitzat, adaptat a les funcionalitats i tasques diàries de l'equip.

Les mateixes fonts asseguren que «el canvi permetrà atendre millor les persones usuàries, amb una uniformitat on s'ha prioritzat el confort i la usabilitat, i amb una selecció de teixits i confecció de les diferents peces de roba que aporten una major mobilitat i durabilitat. FGC va iniciar l'any 2017, amb la col·laboració de l'empresa Eumo_DC, el projecte per renovar el disseny de la indumentària corporativa del personal de Ferrocarrils, un procés altament participatiu des dels seus inicis, on s'ha fomentat la cocreació i el codisseny amb tots els grups d'interès: escoles de disseny, empreses d'innovació i el mateix personal de FGC, com a persones usuàries d'aquesta uniformitat, van poder donar la seva opinió i participar en el model finalment aprovat.

Tal com explica el director de FGC Operadora, Oriol Juncadella, aquest procés participatiu ha permès treballar els aspectes formals «per representar bé el que FGC vol oferir als seus clients a través de les tasques d'atenció al client, però també analitzar diferents opcions de materials i formes per fer front a les diferents condicions en què es presta aquest servei, en estacions soterrades i en estacions a l'aire lliure».