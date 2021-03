El govern de Súria ubicarà la biblioteca a l'antic Califòrnia i descarta fer una consulta

El govern del PSC i GIIS, amb 7 dels 13 regidors a l'Ajuntament de Súria, es referma en la seva decisió d'ubicar la nova biblioteca al solar de l'antic cinema Califòrnia i dona per tancada l'opció de Cal Pau que defensen ERC, AIS i Junts, a l'oposició, amb qui no s'ha aconseguit arribar a una entesa. L'executiu també descarta la consulta popular que li han reclamat totes tres formacions perquè siguin els veïns els que decantin la balança.

La petició d'una consulta sobre aquesta qüestió feia mesos que planava entre els partidaris de situar la futura biblioteca a Cal Pau, especialment per part de la plataforma que es va crear per defensar aquesta opció, però l'oposició hi ha insistit ara amb una reclamació conjunta davant d'un equip de govern decidit a tirar endavant amb l'opció del Califòrnia.

I és que, en el darrer ple, dijous passat, s'aprovava la resolució de les al·legacions i l'aprovació provisional de la divuitena modificació de Normes Subsidiàries de Planejament, que permeten augmentar l'edificabilitat per construir la biblioteca a la zona del Califòrnia. En concret, es passa dels 1.500 als 1.800 metres quadrats edificables, que es tradueix en la possibilitat de disposar d'un edifici de 3 plantes enlloc de 2,5, segons ha explicat l'alcalde, Albert Coberó, que veu aquesta operació com un primer pas de cara a la construcció de la futura biblioteca. Ara s'ha fet l'aprovació provisional i encara caldrà el vistiplau de la Generalitat, però Coberó confia que el procés avanci «amb la intenció de poder encarregar i licitar aviat el projecte executiu».

Converses sense èxit

Aquesta modificació s'havia d'aprovar al ple ordinari del desembre passat, però finalment es va deixar sobre la taula per intentar acostar posicions i mirar d'arribar a un acord que satisfés tant al govern com a l'oposició.

I és que ja feia temps que les diferències entre partidaris i detractors d'una i altra opció es deixaven notar tant a dins com a fora del consistori. La primavera passada va néixer una plataforma veïnal que ha fet diverses accions i recollides de firmes a favor d'ubicar la biblioteca a Cal Pau, i a la tardor les discrepàncies es van fer evidents al ple amb una moció. La presentaven el novembre passat tots els partits de l'oposició, en què «reclamàvem la construcció de la biblioteca a l'antic hostal de Cal Pau donant suport a les 1.250 signatures que va recollir la plataforma ciutadana sorgida amb aquest objectiu», tal i com recorden ERC, AIS i Junts en un comunicat que han elaborat conjuntament arran de l'aprovació del darrer ple. «A aquestes peticions se'ls sumen 24 comerços del carrer Salvador Vancells que també reclamen aquest projecte», afegeixen.

És en aquest context que el procés que havia de portar a la modificació de les normes de planejament del sector de l'antic Califòrnia es va aturar momentàniament a l'espera de l'evolució de les converses entre els grups. «Vam intentar mirar-ho en perspectiva i trobar un consens a partir de criteris objectius», expliquen ERC, AIS i Junts en el comunicat conjunt. «Va semblar que el PSC estava més obert a trobar alternatives que generessin un consens, perquè el que realment volem és que es faci una nova biblioteca i quan abans millor».

Això va donar lloc a vàries reunions durant dos mesos entre totes les forces polítiques amb representació al consistori, però no es va aconseguir arribar a cap entesa i l'equip de govern va decidir passar aquesta modificació al ple extraordinari que es va fer dijous. L'alcalde també ha admès el fracàs de les converses, i és a partir d'aquí que des de l'equip de govern s'ha optat per «reprendre el nostre projecte» de modificació de les normes en aquest sector, i que obre el procés per acabar-hi portant la biblioteca.

No hi haurà consulta

En el comunicat que han fet conjunt, ERC, AIS i Junts exposen que, tècnicament, els dos espais reuneixen els requisits per a ubicar-hi la biblioteca, «per tant, la decisió final és política».

Sostenen que un equipament d'aquestes característiques «necessita d'un consens ampli i a dia d'avui aquest consens polític no existeix: l'equip de govern amb 7 regidors vol la biblioteca al Califòrnia. Els partits de la oposició amb 6 regidors la volem a Cal Pau».

Per aquest motiu, en el comunicat que han fet els grups de l'oposició consideren que «la millor eina que tenim per desencallar aquesta situació és la participació ciutadana, una peça fonamental del sistema democràtic que promou la construcció d'una societat activa i ajuda a impulsar qualsevol aspecte de la vida social, econòmica, cultural o política de tota comunitat, poble o ciutat».

En el comunicat subratllen que la construcció de l'edifici de la nova biblioteca «hipotecarà el municipi molt de temps sense poder fer cap més gran infraestructura», i per això sostenen que «un projecte d'aquestes dimensions ha de comptar amb un ampli consens i un procés participatiu la decisió guanyarà legitimitat».

L'alcalde descarta l'opció d'una consulta i retreu a l'oposició de voler que es convoqui a la seva conveniència. En aquest sentit, recorda que en l'anterior mandat, quan governaven els partits que ara són a l'oposició «van fer el seu propi projecte per ubicar la biblioteca a Cal Pau sense cap consulta» quan, assegura, ja hi havia un avantprojecte per situar-la al solar del Califòrnia fet el 2003 sota el mandat del PSC. Per això troba «incongruent» que els tres grups ara si que la demanin.