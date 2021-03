Sallent proposa unes Enramades col·lectives en un únic espai

Si les circumstàncies ho permeten, l'associació Amics de les Enramades de Sallent vol tornar a celebrar la festa al carrer que no va poder fer l'any passat, però amb mesures, i per això planteja un treball conjunt entre tots els veïns implicats per guarnir el passeig 1 d'Octubre, al parc municipal Pere Sallés. Es tracta «d'unificar els disset espais que s'engalanen habitualment i fer-ne un de sol prou ampli per evitar aglomeracions», apunta la presidenta de l'entitat organitzadora, Mari Calvo, que confia poder tirar endavant la proposta, que se celebrarà del 3 al 7 de juny.

L'entitat ja ho ha parlat amb l'Ajuntament i ara es vol consensuar el format «amb els enramadors habituals i altres veïns» que s'hi vulguin sumar, diu Calvo, que proposa un treball «senzill», monotemàtic, i a base de molt material reciclat que es pugui anar preparant a casa. «Es tracta de fer-ho fàcil, i si unim esforços a l'hora de repartir la feina, comprar el material i elaborar-lo, ens hi ajudarà», afegeix.

I és que, més enllà de les possibles aglomeracions que hi pugui haver per veure les Enramades, en el context actual es volen evitar els riscos que té preparar-les, o sigui les trobades entre veïns per treballar plegats, normalment als vespres i amb molta presència de gent gran, apunta Calvo. Per això, també es planteja desconcentrar el guarniment que se solia fer durant el vespre i la nit prèvia al dijous de corpus, i començar-lo a col·locar dies abans tenint en compte que el passeig 1 d'Octubre és en un recinte tancat, i això ho fa més factible que no pas quan s'engalanen diversos carrers per separat. Calvo considera que aquest és l'emplaçament «ideal», entre altres coses perquè permet establir un circuit d'entrada i sortida, «i és lluny de bars i botigues», la qual cosa «convida a visitar les Enramades i marxar», i si cal es pot controlar l'accés perquè es tracta d'un espai a l'aire lliure però tancat.

Els Amics de les Enramades confien que amb la proposta d'enguany la festa pugui tenir un format semblant a l'habitual. L'any passat, en plena desescalada, es va reduir pràcticament a l'engalanament de balcons a nivell particular (aquest any també es farà), i a activitats a través de les xarxes.