Santpedor finalitza les obres del clavegueram del Mirador

Santpedor ha finalitzat les obres de la fase I d'urbanització del Mirador de Montserrat, que inclouen la construcció del clavegueram. Ara, el sistema ja és apte perquè els veïns i veïnes hi puguin connectar les seves finques.

L'Ajuntament de Santpedor ha fet arribar una carta als veïns i veïnes del sector del Mirador per comunicar-los que el sistema ja està operatiu i que les finques ja es poden connectar a la xarxa. A la carta, signada per l'Alcalde, Xavier Codina, i el regidor d'Urbanisme, Josep Illa, es demana també que les finques efectivament connectades a la xarxa ho comuniquin a través d'una instància (tràmit online i gratuït) per tal de poder tenir el cens actualitzat. L'Ajuntament considera que en el termini d'un any tothom hauria d'haver fet la connexió. A partir d'aquesta data, si quedessin finques sense connexió s'iniciarien les actuacions adients per regularitzar la situació.

El proper pas per culminar les obres del Mirador de Montserrat és la fase de pavimentació, que es portarà a terme aquest 2021 i que afectarà als carrers Eucaliptus, Freixe, Llorer, Til·ler, Camí de Vallbona i Xiprer. Els treballs per portar el clavegueram al Mirador van arrancar l'abril del 2019 i han tingut un cost de més de 2,7 milions d'euros que han sufragat veïns i Ajuntament. Prèviament, l'Ajuntament va assumir les obres del col·lector que connecta la urbanització del Mirador de Montserrat amb el nucli urbà de Santpedor, per garantir que quan es fes el clavegueram es podria connectar amb la depuradora.