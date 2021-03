El Consell de les Persones Grans del Bages reclama millores en el servei bancari

El Consell de les Persones Grans del Bages denuncia l'empitjorament del servei ofert per les entitats bancàries al territori, una situació agreujada durant els darrers anys. En el marc de la darrera assemblea celebrada aquest mes de març, el Consell ha aprovat una carta en què posa de manifest el que qualifica de «deshumanització» de l'atenció a aquest col·lectiu i es reclama que les entitats bancàries facilitin una atenció personalitzada.

El manifest, que porta per nom «Denúncia i peticions de millora del servei bancari», demana que l'atenció personalitzada a les persones grans que ho necessitin es mantingui durant tot l'horari en què les oficines obren, que es regularitzi una normativa més justa i solidària, i que es doni servei als veïns i veïnes dels municipis que s'han quedat sense sucursal bancària.

La consellera de l'àrea d'Atenció Social Especialitzada del Consell del Bages, Eulàlia Sardà, recorda que «la majoria de persones grans no tenen les habilitats i els recursos per fer les transaccions de forma autònoma al caixer automàtic o bé a través d'Internet». Sardà afegeix que aquesta denúncia s'emmarca en la campanya «Tracta'm bé», que contribueix a la sensibilització i foment del bon tracte. Per la seva banda, la presidenta del Consell Comarcal del Bages i presidenta del Consell de les Persones Grans del Bages, Estefania Torrente, apunta que «la carta té un objectiu clar: revertir el deteriorament dels serveis que ofereixen les entitats bancàries i oferir una millor atenció a la ciutadania i, sobretot, a les persones grans».

La carta s'adreça a les direccions generals dels bancs, al Banc d'Espanya i a l'Associació Espanyola de Banca i a les administracions públiques, entre les quals la Generalitat, el Parlament de Catalunya i el Govern espanyol. En paral·lel, ha començat una campanya per recollir el màxim d'adhesions possibles i és previst que s'aprovi també en el marc del ple del Consell Comarcal del Bages.