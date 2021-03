Montserrat recupera constants vitals

Montserrat espera començar a recuperar lentament el pols després de mesos d'aïllament turístic, provocat primer pel confinament municipal, i encara en les últimes setmanes pel comarcal. L'obertura de la mobilitat a tot el territori català, des d'aquest dilluns passat, fa que el santuari comenci a treballar per rebre progressivament una porció de visitants, que en els últims mesos han estat testimonials.

Al llarg de totes aquestes setmanes després de les festes de Nadal (que ja es van viure amb molta restricció), a banda dels monjos del monestir i els alumnes de l'Escolania, al santuari hi ha hagut només personal de serveis mínims per a la comunitat i únicament s'obria la botiga de queviures de la plaça de l'Abat Oliba, tan sols al matí, coincidint amb la jornada laboral reduïda de la majoria dels pocs treballadors que pujaven a Montserrat.

Segons han explicat fonts de la comunitat, al llarg d'aquesta setmana s'aniran reobrint diferents espais i serveis, perquè estiguin sobretot a punt de cara al cap de setmana. És el cas del bar-frànkfurt situat a la mateixa plaça de l'Abat Oliba, també les botigues i la cafeteria situades sota les places de Santa Maria (davant de l'estació del cremallera) i l'espai audiovisual (on s'explica la història del santuari i es fa una aproximació a la vida monàstica). També està oberta l'hostatgeria i les cel.les, però el que encara no es posarà en servei és l'hotel Abat Cisneros, que s'esperarà a la Setmana Santa, que és quan s'espera que hi pugui haver reserves. Altres dependències que també romandran de moment tancades són el restaurant del Mirador i el museu. En aquest cas, fonts de l'abadia han concretat que està per determinar si obrirà algun dia dels festius de Setmana Santa, «perquè el problema és que el 80% dels visitants són estrangers, i si no hi ha turisme estranger no hi ha públic potencial». Tanmateix, apunten que si algun grup ho demana es pot concertar una visita guiada, «i el mateix passa amb l'espai de Santa Cecília».

Coincidint, amb el final del confinament comarca, també es reactiva el sistema de reserves per internet per als actes litúrgics i per visitar el cambril de la Moreneta, bàsicament pensant en el cap de setmana, els festius i Setmana Santa, que és quan a curt termini es preveu que hi pugui haver una mica més d'afluència. A la basílica, l'aforament màxim és de 200 persones, que equival al 30% de la seva capacitat. De fet, aquesta setmana s'ha arribat a pràcticament omplir aquest límit màxim en algunes de les celebracions.

La reserva es fa a través de la web de l'abadia i és gratuïta. Serveix per poder assistir a la missa conventual de cada dia a les 11 del matí, a la pregària del migdia –cant de la Salve i el Virolai, que es fa de dilluns a divendres a la 1 del migdia–, i per a la pujada al cambril de la Mare de Déu. Per fer-la, el sistema demana que es marqui la data en què es preveu la visita. Tot seguit, cal anotar l'hora, que en el cas de les misses i la Salve és fixa. Per a la visita al cambril de la Moreneta s'ofereixen franges d'un quart d'hora. Tot seguit, cal anotar el nombre de persones de la reserva, i en el darrer pas es demanen dades personals (nom i cognoms, mòbil, adreça de correu electrònic, lloc d'origen i, en el cas de Catalunya, codi postal).

De la mateixa manera que si fos una reserva d'entrades, el sistema envia un e-mail de confirmació amb un número de localització de la reserva i un tiquet en format PDF per imprimir.

Coincidint amb aquesta progressiva reactivació, també es posen en marxa els dos principals serveis de transport al santuari (a banda de la carretera). L'aeri es posa en funcionament, a partir de dissabte, els caps de setmana i festius de 2/4 de 10 del matí a 7 de la tarda. El cremallera funcionarà ja tots els dies a partir de demà combinant horaris de temporada baixa, mitja i alta, segons els dies. El funicular de Sant Joan també funcionarà tots els dies, i el de la Santa Cova els caps de setmana i festius.

Montserrat és un dels grans atractius del país, on es posa de manifest la magnitud de l'impacte de la pandèmia del coronavirus en el sector turístic. El santuari va cloure el 2020 amb un balanç de 723.624 visitants, el que suposa una caiguda del 73,62% en relació a l'any anterior, ja que, a més, el 2019 es va establir el rècord absolut de turistes (des que es tenen registres fiables), amb un total de 2.743.269 persones. I això malgrat en els dos primers mesos del 2020 es van tenir registres que apuntaven a un nou sostre. Després, però, va arribar el confinament i, d'entrada, durant dos mesos naturals (abril i maig) el nombre de visitants va ser zero. De fet, no es va reobrir als turistes fins que al 24 de juny. Aquest 2021, que s'ha viscut amb limitacions de mobilitat a l'àmbit municipal, primer, i comarcal, després, Montserrat ha rebut poc més de 26.000 visitants. El gener i febrer de l'any passat, encara en situació de normalitat, en va rebre 290.000.