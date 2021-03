Partidaris de la biblioteca de Súria a Cal Pau diuen que es perdrà un actiu per al nucli

La decisió del govern de Súria (PSC i GIIS) de deslligar definitivament de Cal Pau el projecte de la futura biblioteca i apartar-la del centre urbà per construir-la al solar de l'antic cinema Califòrnia pot suposar una degradació de l'entorn i podria tenir conseqüències negatives per a l'activitat comercial de la zona. Així ho ha denunciat la plataforma veïnal partidària de l'opció de Cal Pau i crítica amb l'actitud de l'executiu local, que titlla d'«irresponsable» i a qui acusa de no haver tingut en compte les seves reivindicacions.

Com ja va explicar aquest diari en l'edició de dimarts, el govern de Súria ha donat llum verd a una modificació de les normes subsidiàries del sector de l'antic Califòrnia per augmentar-hi l'edificabilitat de cara a la construcció de la futura biblioteca. Va ser en el darrer ple, en què també s'aprovava una partida econòmica per a enderrocs, entre els quals s'inclouria l'edifici de Cal Pau, on la plataforma veïnal (i els tres grups de l'oposició a l'Ajuntament) voldrien que s'ubiqués el futur equipament cultural amb la biblioteca.

Més enllà d'expressar la seva disconformitat amb el procés engegat pel govern, la plataforma veu amb preocupació els efectes que diu que això pot tenir per a la vila, especialment per a l'entorn de Cal Pau, davant la possibilitat que el solar que quedaria buit amb l'enderroc «passi a mans privades encara que sigui en forma d'equipament», o el dubte «que hi hagi algun projecte factible per parar la degradació d'aquest entorn».

Tècnicament, la proposta de l'antic Califòrnia que defensa el govern tampoc convenç la plataforma. Diu que, als grups de l'executiu, «els sembla que al Califòrnia la biblioteca tindrà més llum i una sala polivalent més gran», però sosté que la proposta de Cal Pau també «té la lluminositat necessària que li cal a un equipament d'aquest tipus». Quant «a la sala polivalent que Súria necessita, per a concerts i espectacles de gran format, no és la que s'ha d'incloure a la biblioteca i centre cultural, sinó que la que es necessita al mig del poble ja la preveu el projecte que tenim fet per a Cal Pau».

El govern «ens ha obviat»

El debat a l'entorn de la futura biblioteca de Súria fa temps que s'arrossega, i es va intensificar especialment amb el naixement de la plataforma, fa gairebé un any, en defensa de l'opció de Cal Pau, que ha fet diverses accions que considera que el govern no ha tingut en compte. Entre altres coses, l'acusa «d'haver obviat un moviment ciutadà com la plataforma, que ha presentat 1250 signatures que també opinen que és millor ubicar la biblioteca a Cal Pau», així com «les dels comerciants de la zona que també els han dit que és molt important continuar amb el projecte de Cal Pau».

La plataforma conclou que «amb la tossuderia» que diu que mostra el govern «estem allargant l'estat deplorable de la nostra biblioteca», i sosté que si s'hagués tirat endavant amb el projecte de Cal Pau que es va fer en l'anterior mandat (aleshores governava l'actual oposició), s'hauria avançat feina.