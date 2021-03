La Generalitat comença la construcció de la nova escola Pla del Puig de Sant Fruitós

La Generalitat ha posat en marxa les obres de construcció de la nova escola Pla del Puig, després que dimarts se'n realitzés l'acta de replanteig entre l'empresa contractista, la direcció facultativa i el departament d'Educació, que és qui la promou, amb la presència de representants municipals.

La nova escola estarà formada per 2 blocs diferenciats, un que acollirà els espais per a l'administració i per educació infantil, i un segon edifici, de dues plantes, on hi haurà les aules de primària, el menjador i la biblioteca.

L'equipament, de 1.965 m?2; construïts, tindrà capacitat per a 225 alumnes i es construirà en una parcel·la de 4.984 m?2;. Es preveu que estigui acabat el 2023 i per metrà substituir les instal·lacions actuals, ja que des del seu naixement, aquest centre ha estat ubicat en barracons.

El projecte de la nova escola destaca per ser un edifici modern i funcional on prenen força els patis interiors que permetran que les aules comptin amb molta llum natural.

L'edifici serà una construcció sostenible. Per una banda s'autoabastirà en l'àmbit elèctric amb plaques fotovoltaiques i per altra banda s'escalfarà mitjançant una caldera de biomassa. Aquest nou equipament educatiu, d'una línia d'educació d'infantil i primària, es construirà al costat de l'espai on actualment hi ha els mòduls prefabricats.

L'execució de les obres de construcció de l'escola s'han adjudicat per un import aproximat de 3 milions d'euros. Els termini per executar els treballs de l'escola és de catorze mesos. Els treballs coincidiran durant els primers mesos amb les de la urbanització de l'entorn del recinte educatiu, que executa l'Ajuntament.