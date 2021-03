Educació inicia la construcció del nou edifici de l'escola Pla del Puig de Sant Fruitós

La Generalitat ha posat en marxa les obres de construcció de la nova escola Pla del Puig, després que aquesta setmana se n'ha fet l'acta de replanteig entre l'empresa contractista, la direcció facultativa i el Departament d'Educació, que és qui la promou, amb la presència de representants municipals.

L'equipament, de 1.965 m?2; construïts, tindrà capacitat per a 225 alumnes i es construirà en una parcel·la de 4.984 m?2;. Es preveu que estigui plenament acabat el 2023 i permetrà substituir les instal·lacions actuals, ja que des del seu naixement, aquest centre ha estat ubicat en barracons.

El projecte preveu un edifici amb una part només amb planta baixa i una altra part amb primer pis. La planta baixa concentrarà l'àrea de parvulari, amb tres aules i serveis, i també hi haurà administració i direcció, diversos despatxos i seminaris, la sala de l'AMPA, la biblioteca, aules de laboratori i psicomotricitat, i la cuina i el menjador. Al primer pis s'hi ubicaran els sis cursos de primària, i també hi haurà sales polivalents, seminaris i serveis.

El projecte de la nova escola destaca per ser un edifici modern i funcional on prenen força els patis interiors que permetran que les aules comptin amb molta llum natural.

L'edifici serà una construcció sostenible. Per una banda s'autoabastirà en l'àmbit elèctric amb plaques fotovoltaiques i per altra banda s'escalfarà mitjançant una caldera de biomassa. Aquest nou equipament educatiu, d'una línia d'educació d'infantil i primària, es construirà al costat de l'espai on actualment hi ha els mòduls prefabricats.

L'execució de les obres de construcció de l'escola s'ha adjudicat per un import aproximat de 3 milions d'euros. Els termini per executar els treballs de l'escola és de catorze mesos.

El conjunt de l'obra preveu completar l'edifici amb una part adjacent també de nova construcció i amb accés directe des de l'escola destinada a pavelló i gimnàs, que disposarà de la seva pròpia pista esportiva i d'un espai d'escenari per a representacions. La idea és que pugui funcionar de segon pavelló i complementari de l'actual, perquè podrà ser utilitzat com a equipament municipal fora de l'horari lectiu.

Els treballs que ara s'han iniciat coincidiran durant els primers mesos amb les de la urbanització de l'entorn del recinte educatiu, unes obres que, en aquest cas, executa l'Ajuntament.