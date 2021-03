Cardona inaugurarà avui un Arbre dels Records en memòria dels nadons morts

Cardona disposarà a partir d'avui d'un nou espai de dol al cementiri municipal per recordar els nadons de mort gestacional o perinatal. A través de l'Associació Little Stars de la Catalunya Central, l'Ajuntament ha impulsat la creació d'aquest espai per recordar els nadons que mai van arribar a veure la llum o que van perdre la vida pocs dies després.

Aquest nou espai s'inaugurarà amb un acte aquest migdia a les 12 al cementiri municipal, que tindrà els parlaments de Jordi Amblàs, cofundador de l'Associació Little Stars; Rosa Gil, llevadora d'Althaia, i Maria Elena Xixons, infermera d'Althaia. La inauguració es clourà amb una actuació de l'Escola Municipal de Música Musicant.

Cardona se suma d'aquesta manera a una iniciativa que ja han impulsat altres municipis de la comarca del Bages.