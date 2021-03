Montserrat acumula llargues cues de vehicles en el primer diumenge sense confinament comarcal

L'augment de la mobilitat s'ha traduït aquest matí en la formació de retencions de vehicles en alguns punts de la xarxa viària, com les carreteres BP-1103 i BP-1121, totes dues d'accés al parc natural de Montserrat, i a la C-31, que porta a les platges del Baix Llobregat, segons Trànsit. També s'ha registrat un volum important de vehicles en la carretera N-340, cap a la costa de Tarragona.



El bon temps ha acompanyat a tot el territori català i també les estacions d'esquí han registrat una important afluència d'aficionats, encara que en aquest cas, els complexos de muntanya tenen aforaments limitats i diversos d'ells funcionen amb reserva prèvia.





El dissabte, un 55% més

. La corporació provincial, juntament amb els cossos de Mossos d'Esquadra i Agents Rurals, han desplegat aquest cap de setmana un pla en els accessos als parcs naturals per regular i facilitar la circulació, "sense arribar a fer controls".Fins a les 13 h d'aquest diumenge, han entrat i sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona uns 187.000 vehicles, la qual cosa suposa un augment del 62% respecte al passat diumenge, encara que, abans de la pandèmia pel coronavirus, ha informat el Servei Català de Trànsit.Aquest diumenge, ha indicat el mateix portaveu en declaracions recollides per Efe,El dissabte,, en la denominada primera corona metropolitana, aprofitant el primer cap de setmana des de Nadal en què es podia sortir dels límits comarcals, una xifra un 55% superior a la del cap de setmana anterior, encara que un 18,5% més baixa que la d'un dia similar de 2019, anterior a la pandèmia.Divendres passat, en l'inici del primer cap de setmana amb les mesures més relaxades,, la qual cosa suposa un augment del 4,3% respecte al divendres anterior, però encara un 14,8% per sota del que era habitual abans de la crisi sanitària.