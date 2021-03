Sant Vicenç es planteja un canvi de model de recollida de brossa per reduir el rebuig

L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet es podria sumar al sistema de recollida porta a porta, al dels contenidors amb xip, o a un altre model que li permeti reduir la quantitat de rebuig que ara genera. De moment no s'ha marcat cap data, però ja ha encarregat un estudi a una empresa externa per valorar quina alternativa seria més viable, i no es descarta que es pugui aplicar un canvi de sistema dins d'aquest mateix mandat, segons ha apuntat l'alcaldessa, Adriana Delgado.

L'índex de recollida selectiva a Sant Vicenç és del 44,7% del total de la brossa que genera, segons les darreres dades oficials de l'Institut d'Estadística de Catalunya corresponents al 2018. Una xifra lleugerament inferior a la mitjana de la comarca, que és del 48,1%, però molt per sota d'altres municipis que ja tenen implementat un nou model, com Navarcles (85,9%), Navàs (81,3%), Santpedor (79,5%), i Artés (77,2%). Són municipis que tenen implementat el sistema porta a porta, però la recollida selectiva també ha fet avenços en municipis com Sant Fruitós, Balsareny i Rajadell, que han optat pels contenidors amb xip.

La millora d'aquestes xifres «és un repte que tenim molts ajuntaments», diu Delgado, conscient «de la necessitat que tenim de reduir el rebuig» o arribarà un punt «que el cànon serà inassumible de mantenir perquè el servei generarà molt dèficit».

L'Ajuntament busca la solució a través d'un estudi extern d'alternatives que indiqui quina opció és més efectiva i viable «en sostenibilitat, medi ambient, i econòmica», apunta Delgado, que preveu poder disposar aviat de les conclusions, si bé no hi ha cap data fixada. Actualment, l'Ajuntament de Sant Vicenç té contractat el servei de recollida d'escombraries a l'empresa Urbaser, que també presta en altres municipis, en alguns casos mitjançant el sistema porta a porta. Delgado insisteix en la voluntat d'un canvi de sistema dins d'aquest mandat, tot i que no es compromet a donar-ho per fet.