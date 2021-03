Primer col·lapse postconfinament

El primer diumenge sense confinament comarcal va ser també un diumenge de trànsit intens. Al matí, la situació límit es va viure als accessos al monestir de Montserrat, mentre que, des de primera hora de la tarda fins al vespre, les retencions van ser als punts habituals de l'eix del Llobregat.

En el cas de Montserrat, al migdia, els accessos en cotxe a l'aparcament del monestir van quedar totalment col·lapsats, tant des de la BP-1103, la carretera de Can Maçana, com també pels cotxes que pujaven per la carretera d'accés des de Monistrol de Montserrat, la BP-1121.

Segons dades del Servei Català de Trànsit (SCT), un total de 475.500 vehicles havien entrat o sortit ahir de l'àrea metropolitana de Barcelona. Es tracta del 70,15% més de vehicles que el diumenge anterior, el 14 març, però encara és el 17,6% en comparació amb un diumenge equivalent del 2019. Dissabte ja es va notar l'aixecament del confinament comarcal amb el trànsit de 656.000 vehicles a l'àrea metropolitana de Barcelona, el 55% superior al dissabte de la setmana passada i el 18,5% inferior a un dia equivalent del 2019.

Al Bages i al Berguedà, tot i que ahir no hi havia dades concretes del pas de vehicles, aquest increment també es va notar als principals eixos de comunicació que connecten amb la capital catalana i que són lloc de pas per a esquiadors i usuaris de segona residència a la Cerdanya. A la C-16, entre Cercs i Berga, durant ahir a la tarda es van registrar retencions de fins a sis quilòmetres en direcció sud, una llargada similar a la de les cues que hi havia al tram bagenc de la C-55, entre Manresa i Castellgalí, també en direcció a Barcelona.

Com a mesura preventiva del SCT, al Berguedà es va suprimir el carril ràpid de la C-16 a Cercs, mesura que també es va adoptar a la C-55 entre Manresa i Castellgalí, i també es van suprimir els accessos nord i centre a Berga.

Afluència a les pistes d'esquí

Les estacions d'esquí també han viscut amb satisfacció i optimisme aquest cap primer cap de setmana postconfinament. En el cas de l'estació de la Molina, segons informava ahir l'ACN, durant el cap de setmana s'han venut 2.300 forfets, mentre que a Vall de Núria i Vallter, les altres estacions d'esquí de FGC a les comarques gironines però fora de la Cerdanya, n'han venut uns 400 cadascuna.

«La veritat és que estem molt satisfets i encarem amb moltes ganes el que queda de temporada», assenyalava ahir la cap comercial de Vallter 2000, Carol Torres. L'hostaleria també ha estat una de les grans beneficiades de l'obertura. Torres va explicar que s'ha arribat a ocupacions d'entre el 80 i el 90% i amb restaurants de poblacions com Puigcerdà, Alp i Das, a la Cerdanya, que «han treballat molt» amb l'aixecament del confinament comarcal.

A banda dels esquiadors, destaca l'afluència de persones que s'han acostat a fer raquetes o simplement a «tocar neu», i que han omplert els aparcaments.

Visitants als parcs naturals

Aquest final del tancament comarcal també s'ha traduït en una major presència de visitants als parcs naturals, en especial als més propers a la ciutat de Barcelona.

En aquest sentit, Jordi Padrós, coordinador d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, va informar ahir a l'agència Efe que durant el matí d'ahir van detectar «força afluència», que quantificava en «milers de persones», als parcs naturals que gestiona la institució, encara que hi van anar «amb ordre i sense aglomeracions».

Padrós va explicar que la Diputació, juntament amb els Mossos d'Esquadra i els Agents Rurals, van desplegar durant tot el cap de setmana un pla als accessos als parcs naturals per regular i facilitar els accessos, «sense arribar a fer controls, perquè això seria inconstitucional» després que s'hagi aixecat el confinament comarcal.

Aquest diumenge, va indicar, la major presència de ciutadans es va registrar al parc de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, a cavall entre el Bages i les comarques del Vallès Oriental i Occidental, enfront de la concentració més massiva que hi va haver durant el dissabte al parc del Montseny.

Amb el dispositiu ideat per l'administració, va continuar Padrós, es pretén també que els visitants «siguin benvinguts als espais naturals», i que sàpiguen que han de portar els gossos amb corretja, respectar les finques privades i els camins senyalitzats, i no molestar la ramaderia de la zona.

«En definitiva -va agregar Padrós- a ser cívics també al camp».