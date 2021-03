Santpedor planta un centenar d'arbres en espais del nucli urbà

Els carrers de Santpedor mostren un aspecte nou, després que s'hagi fet la plantació d'un centenar d'arbres als escocells ubicats en diferents punts del poble. A la ronda de Sant Pere s'hi han replantat 55 arbres de tres espècies diferents, repartits entre les tres fileres d'escocells. A la banda de la llar d'infants els Gallarets, que té una vorera més ampla amb dues fileres d'escocells, s'hi han plantat freixes i carpins. A la vorera nord, perera ornamental.

D'altra banda, s'ha plantat un total de 36 arbres repartits entre el nucli del poble, el pàrquing de les piscines, la plaça de Lluís Companys i la plaça de Sant Jordi. Per a la plantació s'han escollit espècies adequades a aquesta zona climàtica, que puguin aguantar tant gelades com altes temperatures, i que el seu creixement no suposi molèsties als veïns per al pas de vehicles o interferències amb les façanes. També s'ha tingut en compte que siguin espècies amb el mínim de plagues possible. A banda, a Santpedor hi ha problemes d'infiltració causats perquè hi ha moltes argiles, l'aigua no drena i fa que el sòl quedi massa entollat. Per això, s'han escollit espècies que tolerin l'entollament del sòl.