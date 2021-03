Tomben els projectes de dos parcs eòlics al Bages per l'elevat impacte paisatgístic

La Ponència Ambiental del departament de Territori i Sostenibilitat ha desestimat els projectes de dos parcs eòlics al Bages que, en conjunt, contemplaven la instal·lació de 17 aerogeneradors que afectarien els termes municipals d'Aguilar de Segarra, Castellfollit del Boix, Rajadell, Fonollosa, Sant Joan de Vilatorrada, Santpedor, Sant Fruitós de Bages, Navarcles i Calders. La Ponència ha decidit emetre un informe negatiu, en considerar l'emplaçament com a no viable. Segons consta al document, hi ha "elements urbanístics, culturals i paisatgístics que, d'inici, es consideren insalvables". En tots dos casos s'aprecien uns impactes "geomorfològics, naturalístics i paisatgístics de difícil correcció". El procés encara no està tancat del tot perquè el promotor pot presentar-hi recurs.

Els ajuntaments d'Aguilar de Segarra, Castellfollit del Boix, Rajadell i Fonollosa, juntament amb el Consell Comarcal del Bages, van presentar al·legacions en contra dels dos projectes, el del Parc Eòlic Clarena, que preveu 9 molins, i el Parc Eòlic Colomer, amb 8 molins, els més grans projectats fins ara al Bages. A Aguilar de Segarra es va fer una concentració en contra del projecte.

La Ponència Ambiental reunida el passat 15 de març ha decidit emetre un informe desfavorable als dos parcs eòlics projectats al Bages. En concret, es tracta dels coneguts com a Parc Eòlic Clarena i Parc Eòlic Colomer. D'una banda, el Parc Eòlic Clarena contemplava la instal·lació de 9 aerogeneradors de gran envergadura, amb una alçada de 115 metres i un diàmetre de 170 metres. En global, tindrien una potència de 40,5 MW. D'altra banda, el Projecte Eòlic Colomer projectava 8 aerogeneradors amb una potència de 36 MW. Les dimensions dels aerogeneradors també són de 115 metres d'alçada i 170 metres de diàmetre.

Informes desfavorables​

En relació al parc Colomer, l'informe emès per la ponència destaca que la línia elèctrica projectada afectaria àrees d'interès faunístic i florístic, així com també l'espai vital d'una parella d'àliga cuabarrada, una espècie considerada amenaçada. A més, la ubicació dels aerogeneradors també afecta diferents hàbitats naturals, segons consta a l'informe.

D'altra banda, el document subratlla que la construcció dels accessos per transportar els elements dels aerogeneradors comportaran uns "impactes geomorfològics, naturalístics i paisatgístics de difícil correcció". "Si a això se li suma l'impacte visual dels aerogeneradors, la proximitat del parc al castell de Castellar, al Cogulló de Vilades i al Cogulló de Cal Torra fa que l'avantprojecte presenti un alt gran d'incompatibilitat amb els valors de l'entorn sense la possibilitat que l'aplicació de mesures correctores puguin remeiar", conclou.

També s'apunta que l'àmbit on es projecte el parc eòlic Colomer és molt proper a altres parcs eòlics, tant en funcionament com en tramitació, i això "fa preveure una acumulació significativa de projectes". Al mateix temps explica que el parc eòlic se situa en sòls de protecció especial i de protecció preventiva, mentre que la línia d'evacuació aèria afecta també sòl de protecció preventiva i sòl de protecció territorial d'interès agrari i/o paisatgístic.

Pel que fa al Parc Eòlic Colomer, les conclusions de l'informe s'expressen en termes similars al parc de Clarena. En aquest cas, també s'apunta que la línia elèctrica projectada afecta àrees d'interès faunístic i florístic, que tindria un elevat impacte visual i que es trobaria molt proper a altres parcs eòlics, tant en funcionament com en tramitació. Al mateix temps, s'apunta que el Servei d'Arqueologia i Paleontologia del Departament de Cultura va emetre un informe en què considerava inviable l'emplaçament d'un dels aerogeneradors per la proximitat al jaciment arqueològic Túmul II de la Serra de Clarena.