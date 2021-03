Veïns de Calders s'activen contra projectes energètics que afectarien el municipi

Veïns de Calders han començat a mobilitzar-se en contra de diferents projectes energètics que s'estan plantejant al municipi o que l'afectarien de manera col·lateral. Una veu que, de moment, es vehicula a través de l'Agrupació en defensa de l'entorn natural de les Tàpies (ADENT), entitat que va néixer anys enrere com a moviment d'oposició a l'activitat d'un circuit de motocròs. Ara, han fet públic un manifest en què es mostren crítics i, alhora, preocupats pel fet que el municipi també és objecte dels projectes de generació d'energia elèctrica que estan creixent sota el paraigua del Decret de mesures urgents per l'emergència climàtica.

En concret, l'ADENT fa referència, d'entrada, a dos camps fotovoltaics que empreses del sector plantegen al municipi, però també als parcs eòlics que es proposen al sector oest del Bages -dels quals Regió7 ja ha informat en edicions anteriors- i que porten vinculada la construcció d'una línia d'alta tensió per evacuar-ne l'energia elèctrica fins a la subestació que hi ha en aquest municipi del Moianès.

L'agrupació explicita que a Calders ja hi ha un projecte de macroparc fotovoltaic de 26 hectàrees al costat de la Roureda de les Tàpies, la ubicació del qual ja hauria rebut un informe favorable de la Ponència d'Energies Renovables de la Generalitat. Afirmen que hi ha un segon projecte pendent d'iniciar la tramitació d'un parc fotovoltaic encara més gran, de més de 40 hectàrees, al pla de les Quingles, «que en breu es presentarà a la Ponència d'Energies Renovables. Aquest segon macroparc estaria pràcticament enganxat al primer. Això suposaria una devastació del paisatge de la zona sense precedents». A més, asseguren que, per converses amb propietaris o arrendataris de terrenys agrícoles, saben que hi ha altres propostes d'aquestes característiques que es volen implantar, perquè la presència de la subestació elèctrica el converteix en un terreny molt propici. I apunten que «la tala de zones boscoses en alguns punts del municipi fa augmentar les sospites en aquest sentit».

L'ADENT exposa que, «malgrat la fita compartida de frenar el canvi climàtic, molts dels projectes s'estan tramitant sense tenir en compte el territori ni els seus valors ambientals i agrícoles». Exposen que la Ponència d'Energies Renovables fa consulta prèvia als ajuntaments, i els demana que «no donin cobertura a aquests projectes sense fer-los públics i promovent un debat públic previ», i demanen que, «si és necessari, els ajuntaments facin una modificació del POUM per tal de recuperar la capacitat de decisió sobre aquests projectes».

En aquest sentit, l'entitat subratlla que «els que defensem la transició energètica en el marc d'una nova economia verda i circular, en equitat territorial i desenvolupament ecològic, tenim clar que, sense una planificació de país i un full de ruta seriós, mai s'assolirà el canvi de paradigma».