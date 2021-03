Artés traslladarà la fira a un entorn digital per la covid

La Fira d'Artés celebrarà enguany la seva seixantena edició, del 9 al'11 d'abril, amb un format reorientat degut a l'actual context de pandèmia. L'Ajuntament i la comissió organitzadora han optat per un model híbrid, que trasllada l'activitat pròpiament firal i expositiva en una plataforma digital i només mantindrà en format presencial la programació cultural, igualment adaptada a les restriccions que hi hagi en aquell moment. Aquest reforç digital es preveu mantenir en les futures edicions de la Fira.

L'espai expositiu, doncs, es traslladarà a fira.artes.cat, on hi haurà els expositors i artesans que habitualment omplen els carrers. Se'n preveuen més d'una trentena, la majoria dels quals pertanyents als sectors de l'automoció i la maquinària agrícola i forestal, com a principals referents ja consolidats en aquesta fira. Cada expositor comptarà amb un espai virtual que simula un estand, on podrà mostrar la seva oferta comercial i promocions. Així mateix, a la web fira.artes.cat també hi haurà espai per al teixit econòmic local, amb un apartat destinat al comerç, un a la restauració i vàries propostes dedicades al producte local.

Així mateix, del 9 a l'11 d'abril hi haurà activitats virtuals, com ara un showcooking, un taller de planter, una visita a l'Escola Municipal de Música i tertúlies i entrevistes relacionades amb Artés i la seva Fira.

Pel que fa a la programació presencial, en el marc de la fira, el poble acollira l'espectacle L'home Orquestra, de'n Peyu. Igualment, es manté el ja tradicional concurs de poesia Francesc Blancher i el concurs de pintura ràpida. I a les propostes artístiques, enguany s'hi afegeix un concurs d'Urban Sketcher, un estil pictòric que es defineix com la pràctica del dibuix in situ. Per altra banda, hi haurà diverses propostes a l'entorn del món de la sardana, tallers i sortides d'entitats de cultura popular d'Artés, que completaran l'activitat lúdica del cap de setmana.

La gastronomia i la producció agroecològica local també hi tindran un pes destacat. De cara a dissabte al matí hi ha prevista una xerrada amb experiències de joves pagesos i pageses i un tast virtual de vins, cava i embotits d'Artés, amb el sommelier Dami Vila. Paral·lelament, els restaurants del poble oferiran menús de Fira.

L'any passat la Fira d'Artés es va haver de suspendre atès que s'havia de celebrar en ple confinament domiciliari. En edicions anteriors aplegava prop de 32.000 visitants en els més de 52.000 metres quadrats de superfície d'exposició.