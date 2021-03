Cardona entrega la medalla centenària de la Generalitat a Ramona Arnau i Grané

L'alcalde de Cardona, Ferran Estruch, conjuntament amb la regidora de Benestar Social, Lluïsa Aliste, han fet entrega aquest dimarts a Ramona Arnau Grané de la medalla centenària de la Generalitat de Catalunya, un reconeixement promogut pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per commemorar els 100 anys de les persones que els compleixen, amb el seu nom i la data del centenari.

Nascuda a Cardona l'any 1921, Ramona Arnau viu actualment amb la seva neboda Palmira i el seu marit. De petita va viure al carrer de la Fonteta i jugava al camí Nou, contenta d'haver pogut anar a l'escola fins als 14 anys. El seu pare va tenir el primer museu de sal, on ella també va treballar. Feien "manetes" que s'utilitzaven per batejar i les feien arribar a Barcelona. Ho feien per oci, a part de la seva feina laboral. A més, ella també havia treballat a la fàbrica de Cal Ferot, era molt bona modista i "una incansable treballadora", segons l'han definida en l'acte d'aquest dimarts.

Ramona Arnau assegura que encara avui li és difícil d'acceptar ajuda. Es defineix a ella mateixa com una persona "reservada, religiosa, confrare de la Mare de Déu del Patrocini, que estima molt la seva terra, com a catalana i cardonina". La seva neboda Palmira diu de la tieta que ha estat com una mare. Explica que va quedar sense mare de molt joveneta i la va cuidar sempre. Ha dedicat la seva vida a cuidar la família i el museu de sal.