Josep Maria Guerrero i Fina Borràs son els nous jutges de pau de Sallent

Sallent té dos nous jutges de pau, Josep Maria Guerrero com a titular i Fina Borràs com a jutgessa suplent. El canvi es va realitzar a causa del traspàs de l'anterior jutge de pau, Ferran Sánchez. A la convocatòria només es van presentar les dues candidatures esmentades, que van ser referendades per unanimitat pel ple municipal. Posteriorment, la proposta va ser traslladada al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que va aprovar aquest acord, de manera que es va fer efectiu el nomenament formal.

Josep M. Guerrero, nascut a Sallent l'any 1961, és llicenciat en farmàcia per la Universitat de Barcelona i fa més de trenta anys que exerceix com a farmacèutic al poble. Ha estat inspector farmacèutic municipal i ha format part de les AMPA de l'escola bressol l'Esquitx, l'escola Torres Amat i l'IES Llobregat. També ha col·laborat amb diverses entitats del municipi de caire empresarial, cultural i esportiu. Des de l'any 2005 i fins al 2020 ha estat jutge de pau substitut.

Fina Borràs també és veïna de Sallent i ha exercit com a mestra de primària, especialitzada en educació infantil, tot i que actualment està jubilada. Va ser regidora de Cultura, Festes i Polítiques d'igualtat a l'Ajuntament de Sallent. Col·labora activament amb les entitats sallentines.