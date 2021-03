Sant Fruitós instal·la noves càmeres lectores de matrícules, ara als polígons

A partir d'ara, tots els vehicles que entrin o surtin dels polígons industrials de Riu d'Or-Casa Nova, Sant Isidre i La Bòbila de Sant Fruitós de Bages, seran detectats a través de càmeres lectores de matrícules i d'imatges d'entorn. L'Ajuntament ha completat la instal·lació dels nou dispositius que preveia ubicar a les zones industrials i comercials amb la idea d'oferir més seguretat a les empreses, després que ja n'ha anat posant en altres indrets del municipi.

Aquests aparells permeten la captació de les matrícules dels vehicles que passen per determinats punts estratègics i també enregistren imatges que poden donar més informació als cossos policials, com per exemple el color, la tipologia o la marca del vehicle. La informació que s'obté se centralitza en temps real, i permet que aquest cos pugui prendre decisions de forma ràpida i efectiva. Tota la informació generada s'emmagatzema per posteriorment poder ser consultada en casos que han de ser investigats.

El municipi ja compta amb dues càmeres a Les Brucardes, tres a Pineda de Bages i dues als accessos al nucli urbà, que ja han permès als cossos policials realitzar accions de prevenció i detenció de vehicles sospitosos. Ara s'ha procedit a instal·lar les dels polígons, amb uns treballs que es van iniciar el febrer i s'han completat en sis setmanes, i aquest dimecres s'ha fet l'acta de recepció dels nous dispositius.

D'altra banda, i fruit del procés de licitació de les obres, també s'ha obtingut el manteniment de les instal·lacions durant un període de 2 anys del conjunt dels setze dispositius que hi ha al municipi, així com la renovació del software de gestió i d'emmagatzematge de les dades al núvol. Les obres s'han cofinançat en el marc de la segona edició del Pla de Modernització de Polígons de la Diputació De Barcelona.