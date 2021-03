Súria allarga la campanya per a un entorn net d'orins de gos

L'Ajuntament de Súria mantindrà oberta un temps més la campanya de distribució gratuïta d'ampolles reutilitzables per tal que els propietaris de gossos netegin l'orina de les seves mascotes a la via pública. Ja fa un any que la campanya es va posar en marxa, i ara s'allargarà perquè el seu desenvolupament es va veure afectat per la pandèmia.

Les ampolles es poden recollir a l'Ajuntament els dimecres i divendres de 10 a 2, amb la condició que el gos estigui censat. Se n'han repartit prop de 300, i la distribució es mantindrà fins que s'exhaureixin.