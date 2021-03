El govern de Sant Fruitós diu que treballarà per fer un segon pavelló «amb totes les garanties»

L'equip de govern de Sant Fruitós de Bages (ERC, Junts i PSC) s'ha defensat de les crítiques de la comunitat educativa de l'escola Pla del Puig pel retard en la construcció del que serà el gimnàs de la futura nova escola (i que alhora farà funcions de segon pavelló) manifestant que «va ser un projecte mal definit d'entrada».

En un comunicat, exposen que l'equip de govern anterior (de Gent Fent Poble, que va governar fins al juny de l'any passat, amb Batanés d'alcalde) «va comprometre's a fer un gimnàs per l'escola del Pla del Puig com a esquer per tal d'accelerar la construcció del nou edifici de l'escola», i que això «ha acabat sent una trampa d'un milió i mig d'euros de tots els veïns i veïnes si resulta que està tan mal planificat que només podrà servir com a gimnàs, i res més». L'executiu fruitosenc hi afegeix que, «com que l'escola és necessària, estem convençuts que la Generalitat l'hagués construït amb gimnàs inclòs. Fer-se el magnànim prometent i regalant gimnasos, i a sobre mal fets, és evidentment un regal enverinat».

En el comunicat, ERC, Junts i PSC argumenten que «el que tenim és un projecte de pavelló que des d'estaments externs ens diuen que no és un bon projecte. Des de la Secretaria General de l'Esport ens diuen que com a pavelló esportiu no compleix la normativa per a la realització d'esports, i des de la Regió d'Emergències Centre de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments, que no compleix amb les suficients mesures de seguretat per tal de poder-hi fer cap activitat amb públic». Davant d'aquests informes, diuen, «és evident que cal replantejar el projecte per tal de poder-lo tirar endavant sense fer un mal ús dels diners de tots els santfruitosencs i santfruitosenques».

L'equip de govern defensa que si s'hi acaba destinant una inversió d'1,5 milions d'euros «com a mínim, se n'ha de poder fer els usos per als quals hauria de ser concebut. O algú es pot imaginar un pavelló on no es pot fer esport i on no hi pot assistir públic?».

Davant d'aquesta situació, l'executiu argumenta que no atura «els projectes pendents i viables», i que inicia la urbanització dels carrers que han de donar accés a l'escola i col·labora amb el Departament d'Educació per a l'inici de les obres del nou edifici. I que, en paral·lel, comença a treballar per a la modificació del projecte del pavelló-gimnàs, «sense saber quant tardarem, però convençuts que aquest temps de demora serà el més curt possible», i «tenint clar i segur que el projecte serà fet amb totes les garanties i condicions perquè esdevingui un bon equipament pel poble. Treballarem de forma eficient per reparar el nyap que hem heretat».

L'equip de govern també es compromet a que «treballarem al costat de la comunitat educativa, colze a colze, per tal que en aquesta ocasió sigui tinguda en compte de veritat en el projecte, i tinguem un equipament amb les millors condicions i adequat a les necessitats reals».