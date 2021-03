Ampli dispositiu per trobar una dona desapareguda a Súria

Els serveis d'emergències van fer ahir un ampli desplegament per tal de localitzar una dona de 78 anys que dimecres a la nit es va perdre a Súria. L'alerta per la desaparició es va donar a les 2:10h de la matinada d'ahir, després que la família l'hagués estat buscant des de 2/4 d'11. Ahir al matí, un dispositiu format per Bombers, Mossos, Policia Local i altres cossos d'emergències van localitzar la dona, sana i estàlvia, a prop de la depuradora d'aigües residuals del municipi.