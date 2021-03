Una ruta d'enigmes per Montserrat

Descobrir facetes sovint desconegudes de Montserrat, o del barri Gòtic i de l'univers Gaudí de Barcelona, amb ulls de detectiu. És l'experiència que ofereix VisitEscape, una aplicació d'origen bagenc que fa les funcions d'una audioguia però de nou format, allunyada d'«explicacions llargues i monòtones» per convertir-se en una proposta que combina coneixement, misteri i aventura a l'estil d'un escape room a l'aire lliure i en rutes de petit recorregut.

Així és com ho defineix un dels seus artífexs, el cardoní Pere Marsinyach, de 25 anys, que ha creat aquesta aplicació juntament amb Núria Gas, que en té 26 i és de l'Aldea (Tarragona). Són dos esportistes destacats del patinatge artístic, ell com a subcampió del món el 2019, l'any dels últims mundials abans de la pandèmia, i ella com a campiona d'Espanya el 2013 i el 2014, entre altres fites. També són titulats en Administració i Direcció d'Empreses, i han aprofitat els seus coneixements en aquest camp per fer carrera amb la nova aplicació ara que la covid els ha mantingut apartats de l'alta competició. En endavant, i més enllà del seu progressiu retorn a l'elit del patinatge, tenen clar que «volem fer créixer aquest projecte». De fet, Núria Gas anunciava fa un mes la seva retirada de la competició individual.

De viatge amb un investigador

Tot i que hi ha un any de feina al darrere, VisitEscape és una aplicació acabada d'estrenar, disponible per a IOs i Android, de moment només per a mòbils. Tot just té un mes de vida, i ara per ara té disponibles quatre rutes, una a Montserrat i tres més a la ciutat de Barcelona (vegeu més informació al desglossat).

Per realitzar-les n'hi ha prou amb el mòbil i uns auriculars per anar seguint les indicacions. I és que l'audioguia basa cada ruta en una història que s'explica a través de l'investigador privat Mark Guide, un personatge fictici interpretat en la veu en off per l'actor Dafnis Balduz, que necessita l'ajuda dels usuaris per resoldre el misteri plantejat en cada cas. A banda de convertir el viatger en protagonista de la història al costat del detectiu, l'audioguia «repta l'usuari a superar proves i a resoldre enigmes al mateix temps que pot aprendre coses d'allò que està visitant a través d'aquestes propostes pensades com a elements per a gent aventurera», explica Marsinyach. Són proves que el viatger ha d'anar resolent mentre fa la visita «amb qui vulgui i quan vulgui», per bé que «s'aconsella que tots els participants es descarreguin l'aplicació», afegeix. Per altra banda, puntualitza que el fet de no resoldre els reptes no ha de ser cap impediment per poder continuar la visita perquè, si bé no es pot fer avançar la història cap endavant i saltar-se trams del recorregut (o es perdria el fil conductor), «es poden demanar pistes que ajudin l'usuari, que fins i tot es pot rendir i obtenir la solució per poder continuar». Al final de la història, i en funció de la seva capacitat resolutiva, el viatger (o viatgers) obtindrà la qualificació d'aprenent d'inspector, d'inspector professional, o d'inspector expert. Sigui com sigui, la finalitat és que, un cop completada la ruta, el visitant hagi après coses d'allò que ha vist de la manera més divertida possible amb l'audioguia, apunten els seus creadors.

Marsinyach i Gas ja treballen en el disseny de noves rutes que encara no tenen data, una pel casc antic de Girona, i dues més a Madrid; per la ciutat dels Àustries entre Sol i el Palau Reial, i l'altra pels entorns de Cibeles i el Prado.

VisitEscape vol explicar i entretenir a la vegada amb històries relacionades amb algun personatge o situació real que deriven cap a una d'inventada.

Marsinyach i Gas també són els autors dels guions, que elaboren a partir d'una recerca prèvia de dades, informació i curiositats del lloc i els elements que conformen les rutes. A partir d'aquí «pensem una història amb ganxo» que els dos autors van treballant amb visites in situ i provant ells mateixos el recorregut per sincronitzar al màxim el relat de l'audioguia amb allò que es va trobant el visitant.

Una de les rutes convida a conèixer Montserrat. Porta per nom «El malefici sagrat», comença davant de l'estació del Cremallera, i recorre l'entorn del monestir. El fil conductor és el misteri de les desaparicions que hi ha hagut històricament a l'entorn del massís i el cas fictici d'un científic que, després d'haver-hi perdut la filla i d'haver esbrinat el motiu de tantes desaparicions, s'hauria citat amb el detectiu Guide per explicar-li la descoberta. La trobada, a Montserrat, té un gir inesperat, i és aquí que es demana la col·laboració dels aventurers.

La resta d'històries de l'app conviden a descobrir Barcelona amb misteris similars. «El retorn de l'assassina de les Rambles» ho fa amb una ruta entre assassinats i segrestos pel passeig de Gràcia, la plaça Catalunya o el Liceu; «L'impostor de Gaudí» se situa al Parc Güell amb un relat de misteris maçònics i aparicions satàniques, i «L'engany històric de Barcelona» porta el visitant a voltar per la catedral, el Call o la plaça Sant Jaume i resoldre casos de corrupció.

La durada aproximada no arriba a l'hora i mitja «si es va a la idea», però és un horari «molt relatiu» i sense límit de temps, que es pot allargar més o menys segons la capacitat resolutiva dels participants o, per exemple, de les fotos que facin de la visita.