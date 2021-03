Castellbell obté un projecte per actuar a l'inestable talús situat al barri de la Bauma

La Diputació de Barcelona ha lliurat a l'Ajuntament de Castellbell i el Vilar el projecte per aconseguir estabilitzar la cinglera del barri de la Bauma, que queda situada just darrere i per damunt dels habitatges que hi ha en aquest nucli del municipi (a la banda esquerra en sentit Monistrol). Es tracta d'un espai que històricament ha donat problemes en forma de despreniments i esllavissades, als quals es vol intentar donar una solució definitiva. El projecte se centra en la millora del talús i proposa, per evitar que es produeixin despreniments, la col·locació de malles de màxima contenció (les anomenades de triple torsió), amb cables i perns d'ancoratge de diferents llargades per a la fixació de blocs de pedra que puguin considerar-se inestables en el futur.

El treball s'ha basat en una anàlisi dels materials que formen talús i el tipus de terreny existent, que està format essencialment per argiles i llims més o menys consolidats, amb àrees més rocoses intercalades. Aquesta composició del terreny, segons conclou l'estudi realitzat, fa que puguin produir-se despreniments de les parts rocoses quan hi ha degradació de les argiles i llims, situació que les pot acabar deixant descalçades.

Els treballs de consolidació inclosos en el projecte estan pressupostats en 151.543 euros i han de contribuir a donar resposta a una millora de la gestió del municipi davant de processos naturals com pot ser l'erosió dels materials per l'acció meteorològica.

De fet, aquest mes de març ja s'ha dut a terme una intervenció d'estabilització en el que seria l'extrem sud d'aquest mateix talús, en el vessant concret que queda situat damunt del carrer dels carrers de la Riera i Sant Salvador. El consistori ha actuat en un tram de 170 metres d'un talús que té una alçada d'entre set i quinze metres i que ha comportat la intervenció del consistori en nombroses ocasions durant els darrers anys.