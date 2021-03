ICL instal·la al Cogulló una xarxa de sensors d'auscultació del runam

ICL Iberia està duent a terme la instal·lació d'instrumentació geotècnica a la zona del dipòsit salí del Cogulló. Aquests treballs, segons han explicat fonts de l'empresa, s'emmarquen dins del programa de restauració vigent a les instal·lacions de la companyia a Sallent i tenen com objectiu la implantació d'un pla d'auscultació del dipòsit.

En concret, la finalitat d'aquesta xarxa d'instruments és la de poder controlar els moviments del material que forma el dipòsit salí, així com el dels terrenys circumdants, per poder garantir la seguretat de tota la instal·lació.

Per als controls dels moviments en profunditat en el perímetre del dipòsit, s'ha optat per la instal·lació d'una sèrie d'inclinòmetres que es faran servir per mesurar les deformacions a l'interior del terreny. Aquests inclinòmetres s'allotjaran en els corresponents sondejos realitzats prèviament.

A més, es complementarà amb la mesura de les pressions d'aigua en el terreny amb la construcció de nous piezòmetres oberts i de corda vibrant, els quals complementaran la xarxa de control piezomètrica amb la que ja compta la companyia.

Un cop s'hagin instal·lat tots els dispositius i sistemes d'auscultació, les dades obtingudes permetran, en cada moment, segons han detallat fonts d'ICL Iberia, obtenir informació relativa a les reaccions amb les que el dipòsit salí del Cogulló i el terreny natural responen al llarg del temps, per detectar si hi ha moviments.

Per aquesta finalitat, paral·lelament s'està implantant un sistema informàtic de gestió, el qual permet l'emmagatzematge i anàlisis de les dades subministrades per la instrumentació col·locada, així com les inspecciones diàries, reconeixements i seguiments que l'equip de l'empresa realitza al dipòsit. Aquest sistema disposarà d'un centre de control de monitoratge del runam, fins on arribaran totes les dades recollides de forma automàtica en temps real, així com la informació manual i imatges amb satèl·lit que conformen tots els sistemes de control del pla de monitoratge.

Les mateixes fonts han posat en relleu que el desplegament de tots els aspectes relatius al seguiment de la instrumentació i altres actuacions de monitoratge «es realitza sota la premissa que l'objectiu final de tot el sistema d'auscultació és aportar informació completa, fiable i actualitzada sobre el comportament dels materials».

Aquest projecte, afirma la companyia minera, «és un pas més cap a la millora en el control i gestió dels dipòsits salins i que, a més, contribueix a incrementar la seguretat del conjunt d'accions implementades per part d'ICL des del punt de vista d'estabilitat dels dipòsits».

Cal recordar que el runam del Cogulló va quedar inactiu (s'hi va deixar d'abocar) el juny del 2019. Acumula uns 49 milions de tones. Són uns 27 milions de metres cúbics de muntanya. El dipòsit ocupa una superfície de 48 hectàrees, té una altura, des de la base, que ICL situa en un total de 140 metres, i finalment es va assolir una cota de 523 metres sobre el nivell del mar.