L'oposició de Sant Joan demana que «s'imposi el respecte» en els plens

Els quatre grups de l'oposició a l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada (ERC, Junts, Compromís i Ciutadans) han reclamat conjuntament a l'alcalde que prengui mesures perquè «hi hagi respecte» per part dels regidors del seu executiu (format per Alternativa per Sant Joan i el PSC) envers les formacions que no governen durant els plens municipals. Ho van posar damunt la taula al final de la sessió d'aquest dijous, en forma de prec conjunt.

Amb el prec subratllaven «amb preocupació» com als plens de l'Ajuntament «hi predomina un clar clima d'agressivitat i situacions de clara manca de respecte personal i mala educació». Ho concretaven en què «és massa habitual que en els plens no es respectin els torns, que alguns regidors i regidores prenguin ús de la paraula sense demanar permís i fins i tot davant les peticions de deixar continuar, fan cas omís». Retreuen a l'alcalde, Jordi Solernou, que «en moltes ocasions no només hem trobat a faltar que posi ordre, sinó que veiem com hi participa i interromp sense justificació les intervencions dels portaveus». Diuen que fins i tot s'entra «a l'atac personal i maliciós», amb «mofes, riures burletes i gesticulacions de clara agressivitat quan no es té ús de la paraula, tons paternalistes, condescendents, judicis de valor sobre la vida personal, ús del fals testimoni i insinuacions per desprestigiar».

El govern també se sent atacat

Com a resposta a les acusacions, el govern de Sant Joan assegurava ahir que en l'últim ple de febrer «membres de l'oposició van faltar al respecte i van atacar personalment, fent suposicions de la seva vida privada, a un membre de l'equip de govern per generar una falsedat». Diu que el pacte entre Alternativa i PSC «no ha estat ben acceptat per part d'alguns grups de l'oposició», i això s'ha notat «des del primer moment amb un diàleg molt difícil i poca predisposició per arribar a pactes i establir relacions de sintonia».

El govern també nega en rotund que l'alcalde no accepti posar mocions en l'ordre del dia com retreu l'oposició, i si en l'última sessió se'n van declinar dues és perquè no es van presentar a temps.