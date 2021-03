Un incendi crema part d'una granja a Castellbell i hi moren 7.000 pollets

Un incendi va cremar per complet ahir al matí la part superior d'una granja de pollastres del carrer del Burés de Castellbell i el Vilar, i hi van morir els 7.000 pollets, d'uns vuit dies de vida, que hi havia a la planta afectada. Es tracta d'una granja de dues naus i dues plantes cadascuna, propietat de l'exalcalde del municipi Josep Torras. El seu fill va resultar ferit amb algunes cremades de poca consideració en intentar apagar el foc, i no va ser necessari el seu ingrés.

Els Bombers van rebre l'avís poc després de les 8 del matí, i van desplaçar 9 dotacions a la granja per apagar l'incendi, que s'hauria originat en una estufa que serveix per escalfar els pollastres i que funciona durant moltes hores perquè la granja no disposa de cap altre sistema de calefacció per als animals. Segons va explicar Torras a aquest diari, les flames es van propagar ràpidament per les parets i el sostre, que, per afavorir l'aïllament, estan recoberts amb poliuretà, un material altament inflamable, si bé no sembla que hi hagi hagut danys estructurals a l'edificació.

Tampoc no va resultar afectada la planta de sota ni la segona nau, que entre totes sumen 21.000 pollastres més que s'han salvat malgrat el fum. La planta malmesa, d'uns 500 metres quadrats, s'haurà de refer i treure tota la uralita que queda del sostre, apuntava Torras, en espera de veure exactament l'abast dels danys ocasionats pel foc.

L'Ajuntament de Castellbell també va mobilitzar agents de Protecció Civil i de la Brigada municipal tan bon punt va tenir coneixement de l'incendi de la granja, i també hi va desplaçar l'arquitecte tècnic per fer una primera valoració dels danys. «Col·laborarem i ajudarem en tot el que puguem», assegurava ahir al migdia l'alcaldessa de Castellbell, Montse Badia.