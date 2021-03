Sant Vicenç s'interessa pel sistema de recollida de deixalles del Berguedà

Representants polítics i tècnics de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet han comprovat de primera mà com funciona aquest sistema que ha situat el Berguedà al capdavant dels índexs de recollida selectiva de Catalunya. Una visita que s'emmarca en la voluntat del consistori santvicentí (tal com informava aquest diari en l'edició de diumenge) d'acabar implantant a curt termini un nou model de recollida per reduir la quantitat de rebuig que genera. Els representants berguedans van explicar com s'ha gestat el canvi i l'aposta pel porta a porta que ha fet que els 12 municipis que el fan estiguin reciclant per sobre del 80%, i en el conjunt superin el 64%. La delegació santvicentina va poder veure com els operaris duien a terme la recollida de la fracció orgànica i paper i cartró sobre el terreny. Van parlar amb els responsables de l'empresa concessionària i van visitar algunes àrees d'emergència.