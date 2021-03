Sant Vicenç espera tenir encarrilat el nou POUM abans d'acabar el mandat

L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet ha posat fil a l'agulla per desencallar el procés cap a la posada al dia del planejament urbanístic municipal, que encara arrossega unes normes de fa tres dècades i que convé actualitzar «perquè ens porten problemes pel que fa a polígons, equipaments i vials», apunta l'alcaldessa, Adriana Delgado. Diu que és un procés llarg i complex i la seva tramitació requereix d'uns terminis que s'han de complir, però la intenció és poder fer l'aprovació inicial del nou POUM dins d'aquest mateix mandat.

El nou planejament marcarà les línies sobre les quals s'ha de dissenyar el creixement urbanístic, industrial i d'equipaments i serveis al municipi en els propers anys. Ara es parteix d'unes normes «que no es van fer sobre el terreny» i que ja han quedat obsoletes, diu Delgado, i per això «s'han d'actualitzar sí o sí» tenint com a base un punt de partida adaptat a la realitat i les necessitats actuals del municipi.

Dos treballs paral·lels

De moment, la Diputació de Barcelona està treballant en la redacció de l'avanç del POUM, un document previ i necessari que fa una diagnosi de la situació actual i que presenta les primeres alternatives a tenir en compte de cara a l'elaboració definitiva del nou planejament.

En paral·lel, l'Ajuntament de Sant Vicenç ha aprovat el programa de participació ciutadana, d'on han de sortir propostes que també es podrien incloure en el nou document que s'acabi aprovant. Aquest programa ha de desplegar properament un calendari d'entrevistes entre tècnics i representants de tots els grups polítics municipals amb els diversos àmbits sectorials del poble. Això inclou des de les entitats fins als sectors econòmics, industrials, o els que estan relacionats amb el medi ambient, entre d'altres. L'objectiu d'aquestes trobades és el de consensuar unes línies bàsiques per definir el planejament urbanístic que ha de tenir Sant Vicenç en el futur.

Tant l'avanç de planejament que està fent la Diputació de Barcelona com les trobades que es faran en el marc del programa de participació ciutadana avançaran en paral·lel en un procés que hauria de portar a l'aprovació inicial del nou POUM de Sant Vicenç de Castellet dins de l'actual mandat. A partir d'aquí s'obriran els terminis d'al·legacions, que s'hauran de resoldre abans de passar a les aprovacions provisional i definitiva del document que en sorgeixi, amb el vistiplau també de la Comissió Territorial d'Urbanisme.