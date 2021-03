Un servei online permetrà conèixer l'ocupació de busos interurbans del Bages

La Direcció General de Transports i Mobilitat ha iniciat una prova pilot en 2 línies de transport públic interurbà del Bages per tal de proporcionar l'estimació d'ocupació de viatgers de les diferents expedicions. Les estimacions d'ocupació de viatgers es donaran al llarg del dia, a través del web i l'aplicació mòbil de l'operadora Sagalés, perquè la ciutadania tingui la informació respecte com van de plens els autobusos i d'acord amb aquestes dades pugui triar la millor expedició.

Tant al web de Sagalés com a la seva app corporativa (per iOS i Android) es pot consultar l'ocupació estimada per a les línies 701, entre Manresa i Sant Joan i, properament la 751, cap a Navarcles, en cada parada i expedició. És possible obtenir aquesta informació quan l'usuari consulta les properes sortides (en aquell mateix moment) així com quan planifica un viatge per més tard o per a un altre dia.

L'escala d'ocupació és de 5 estats: molt baixa, baixa, mitjana, alta i molt alta. L'usuari veurà sempre la mateixa icona en el color que toqui en funció de l'ocupació prevista en base als històrics d'ocupació de la línia, expedició i parada, a través d'un procés de Machine learning. Durant la prova pilot es verificarà la correcta adaptació del motor de prediccions a les característiques específiques de les dades existents i el bon funcionament de l'algoritme.

El director general de Transports i Mobilitat, David Saldoni, ha indicat que "continuem apostant per la tecnologia puntera, com el Machine Learning en aquest cas, per tal de donar un millor servei i informació de les línies d'autobús interurbanes als nostres ciutadans, que d'aquesta manera podran planificar-se millor el seu viatge en transport públic i guanyar, encara més, en seguretat".

La línia 701, que cobreix el trajecte Manresa - Sant Joan de Vilatorrada, va dur 144.785 viatgers el 2020 i 256.364 viatgers el 2019. La línia 751 que circula de Manresa a Navarcles, va dur 188.818 viatgers l'any 2020 i 323.348 viatgers l'any anterior.