Barcelona concedirà la Medalla d'Or al Mèrit Cívic a Pere Casaldàliga

El bisbe balsarenyenc Pere Casaldàliga rebrà la Medalla d'Or al Mèrit Cívic de Barcelona a títol pòstum. Així ho ha aprovat per unanimitat el ple municipal de la capital catalana, que també concedirà aquesta distinció a Manel Pousa, més conegut com el pare Manel, com a icones que van ser de l'activisme i la justícia social fins a la seva mort, que en tots dos casos es va produir l'any passat.

Casaldàliga ja va rebre fa uns dies la Medalla de la Ciutat de Sabadell al Mèrit Ciutadà (vegeu l'edició d'aquest diari del 25 de març), i ara serà l'Ajuntament de Barcelona qui li atorgarà la seva. És en reconeixement «al seu combat permanent contra els abusos de poder» i el seu «ferm compromís» a favor de la justícia social, de la igualtat i de la dignitat dels pobles indígenes. D'altra banda, la medalla a Manel Pousa s'ha aprovat per reconèixer «el seu compromís solidari» i l'activisme social en favor de les persones en situació de vulnerabilitat, «en especial la infància en risc i les persones privades de llibertat».

Dos referents

Tots els grups municipals del consistori barceloní van coincidir a destacar la dilatada trajectòria tant de Pere Casaldàliga com del pare Manel, i es va posar en valor la seva defensa de la justícia social al costat dels més vulnerables.

El religiós i bisbe emèrit Pere Casaldàliga va morir el mes d'agost passat als 92 anys. Nascut el 1928 a Balsareny, residia al Brasil des del 1968, on va fundar una missió claretiana a l'estat de Mato Grosso i es va convertir en un dels màxims exponents de la teologia de l'alliberament i de la lluita per les desigualtats al Brasil, fins al punt d'arribar estar amenaçat de mort més d'una vegada. L'any 2006 va rebre el Premi Internacional de Catalunya de mans de l'aleshores president, Pasqual Maragall.

Per la seva banda, Manel Pousa va morir el mes de setembre passat. De pares barcelonins, Pousa va néixer a Granada però va fer vida a la capital catalana. Una de les feines més destacades que ha fet és per la reintegració de les persones preses, en especial al centre penitenciari de dones de Wad-Ras. Aquesta tasca la feia des de la Fundació Pare Manel, creada per ell. El 2009 va rebre la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya i la Medalla d'Honor de Barcelona. El 2017 va anar a les llistes de Junts per Catalunya per Barcelona a les eleccions al Parlament.

El ple de Barcelona també ha aprovat atorgar la Medalla d'Or al Mèrit Esportiu a la Federació Catalana de Natació.