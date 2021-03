La PAHC Bages denuncia que l'Ajuntament de Manresa no els deixa acompanyar usuaris a les reunions amb Serveis Socials

Una quarantena de membres de la PAHC Bages han tallat aquest dimarts la carretera de Vic per denunciar que l'Ajuntament de Manresa no els deixa acompanyar els seus usuaris en les reunions que tenen amb Serveis Socials. Segons asseguren, se'ls prohibeix l'entrada pel sol fet de ser de la PAHC i, per això, no descarten emprendre accions legals si l'Ajuntament no canvia d'actitud en quinze dies.

Denuncien que alguns usuaris han patit un tracte "racista" per part de treballadores socials. És el cas de la Yamilet que, segons lamenta, li van dir que "se'n tornés a Cuba" perquè ja l'havien ajudat prou. L'Ajuntament, de la seva banda, sosté que s'està aplicant el protocol acordat i que l'acompanyament de la PAHC està limitat a temes d'habitatge.