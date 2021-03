UP sosté que l'escorxador mòbil del Moianès afavorirà la venda de proximitat

El sindicat Unió de Pagesos posa en valor el projecte del futur escorxador pilot modular que s'està construint al Moianès, tant per la sortida que suposarà per a la rendibilitat de les petites produccions ramaderes com pels beneficis que pot tenir de cara a potenciar el segell de venda de proximitat i de circuit curt en zones properes.

UP celebra l'arrencada d'aquest projecte a causa de la disminució d'escorxadors al territori i la reducció d'espècies a què es dediquen els que encara queden actius. Una problemàtica que el sindicat considera que es podria resoldre amb l'establiment d'equipaments de petita capacitat, ja siguin d'explotació o mòbils, o bé amb la recuperació d'escorxadors municipals o altres que en el seu dia es van tancar. Tanmateix, alerta que iniciatives d'aquest tipus necessiten ajuts econòmics a nivell comunitari i estatal.