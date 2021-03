Les caramelles tornen al carrer, però en format estàtic i reduït

Un any després d'haver-les de suspendre a causa del confinament, les caramelles tornaran aquest cap de setmana al carrer. Els principals municipis amb tradició caramellaire recuperen els cants i els balls coincidint amb la Pasqua. Ho fan, però, adaptats a les mesures de seguretat de la pandèmia de la covid-19 i canvien els tradicionals recorreguts per carrers, places i masies per actuacions estàtiques, de format més reduït i amb el públic limitat. Súria i Callús encapçalen els municipis que han adaptat la festa per mantenir viva la tradició de Setmana Santa.

La vila de Súria, que s'ha convertit en el punt de referència de les caramelles, les celebrarà enguany en format reduït, aforament limitat i assistència amb inscripció prèvia per complir les normatives de prevenció anti-covid. Els tradicionals recorreguts de les colles seran substituïts per actuacions en grups petits que tindran lloc aquest dissabte i diumenge de Pasqua en escenaris estàtics ubicats al Parc Municipal Macary i Viader i a la plaça de Sant Joan. Tot i que tampoc es podrà fer la tradicional Trobada Caramellaire, Súria ha optat per recuperar la festa en format estàtic amb l'objectiu de «mantenir l'esperit tradicional de les caramelles surienques, les més grans de Catalunya, tot i les limitacions que imposa la situació actual».

Les actuacions de les colles caramellaires es faran dissabte, de 4 a 8 del vespre, al Parc Municipal Macary i Viader, i diumenge, de 10 a dues del migdia, a la plaça de Sant Joan. El programa també inclou un concert infantil del conjunt Marcianitus i un concert de cloenda del grup Strombers. A més, la façana principal de la Casa de la Vila s' il·luminarà cada vespre amb els diferents colors de les colles, que també engalanaran diferents carrers del centre urbà. Tots els actes del programa es podran seguir a través del canal de l'Ajuntament a YouTube.

A Callús, els cantaires i dansaires ja fa uns dies que assagen des de casa els balls i cançons que oferiran als veïns del poble aquest diumenge a la una del migdia, a la plaça Doctor Vers. Tant caramellaires com públic han de fer reserva prèvia per poder participar a la festa. A més, al matí, de 9 a 11, es farà la tradicional tirada de ballesta pels balcons del municipi.

Santpedor recupera també les caramelles, però en format estàtic. Diumenge, a les 12 del migdia, a la plaça Gran U d'octubre, hi haurà ballada de caramelles i gegants amb la colla de bastoners Els Picarols i els Geganters de Santpedor. El públic podrà seguir assegut les actuacions que també es retransmetran al canal de YouTube de l'Ajuntament.

També tindrà caramelles Sant Vicenç de Castellet. L'Associació Musical Castellet i l'Esbart Dansaires Sant Vicentí preparen per diumenge balls populars i una cantada conjunta. Les actuacions es faran a les 12 del migdia a la plaça de l'Ajuntament, amb limitació de públic, que estarà assegut.

Per la seva banda, Castellbell i el Vilar proposa una ballada bastonera en format estàtic en tres espais del municipi, sense el tradicional recorregut. La ballada es podrà seguir a les places Lluís Companys (Burés), a les 10 del matí, Valentí Puig (Borràs), a les 11, i Església Sagrada Família (La Bauma), a les 12 del migdia.

A Fonollosa, l'Associació Cultural Recreativa (ACR) de Fals també vol mantenir viva la flama de les caramelles. Per això, aquest diumenge infants, joves i grans faran un petit acte a la plaça de l'Església de Fals, a 2/4 d'1 del migdia, amb inscripció prèvia. Segons l'entitat, «seran unes caramelles diferents, però les farem amb el mateix esperit festiu i primaveral de sempre».