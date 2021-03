Sant Fruitós obre un servei d'acompanyament terapèutic a famílies amb infants i joves

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages impulsarà a partir del 6 d'abril un servei d'acompanyament terapèutic a famílies amb infants i adolescents, per tal de treballar per la millora de les dificultats relacionals, emocionals i educatives que afecten un o més membres, en especial si es troben en l'edat de creixement.

El consistori considera important oferir un servei per a la cura de salut emocional de tota la ciutadania perquè sovint no està a l'abast econòmicament per a moltes famílies. A més, entén que enguany aquesta iniciativa pren encara més importància arran de les situacions viscudes a causa de la pandèmia, ja sigui pels períodes de confinament, la gestió del dol o les dificultats de convivència.

De la mà d'una terapeuta familiar, les famílies treballaran solucions viables i pràctiques, segons cada cas, i d'aquesta manera es podrà prevenir o intervenir en els diferents àmbits a tractar.

Per tal que totes les famílies puguin fer ús d'aquest servei, l'Ajuntament subvencionarà una part del cost de les visites. Qui el vulgui sol·licitar haurà d'inscriure's prèviament a l'Ajuntament o bé a l'àrea municipal d'atenció a les persones. També es pot trucar als números de telèfon 93 878 97 00 i 93 878 97 01.