Sant Joan defineix el projecte de pàrquing de l'escola Joncadella

L'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada ja té definit el projecte del pàrquing de l'escola Joncadella, que ha estat presentat a la comunitat educativa del centre després de molts anys de demanda per part de l'equip educatiu i de les famílies. La previsió del consistori és que aquest any mateix aquest espai es faci realitat.

El projecte presentat a l'equip directiu de l'escola i a l'AMPA de la mà de la regidora d'Educació del consistori santjoanenc, la socialista Elia Tortolero, era un dels compromisos de l'acord de govern entre les dues formacions que formen l'executiu, Alternativa per Sant Joan i PSC.

La proposta, que ha estat dissenyada pels serveis tècnics municipals, s'ha plantejat tenint en compte la realitat de l'espai. Tindrà un circuit asfaltat per als cotxes, tres franges d'aparcaments, i una zona amb zones més d'esbarjo. Un espai que podrà servir per a altres activitats municipals, i que pretén posar fi als problemes que es generen actualment, sobretot els dies de pluja. El projecte veurà la llum l'últim quadrimestre de l'any i ha estat debatut i consensuat per les diferents parts implicades.

La regidora va expressar la seva satisfacció pel fet de «tornar al centre on has estudiat sempre, i encara més quan ho fas per presentar un projecte que fa anys que es demana».