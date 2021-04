El celler bagenc Abadal es consolida entre les marques de vi més admirades del món

La marca de vi del celler bagenc Abadal s'ha consolidat com una de les més admirades del món, segons la prestigiosa revista britànica Drinks International.

L'anunci de l'esperada llista "The World's Most Admired Wine Brands 2021", que aquest any celebra la seva onzena edició, va tenir lloc ahir al vespre en una presentació virtual, en la que va revelar-se el rànquing de les 50 marques vinícoles més admirades a nivell mundial, entre elles Abadal que es troba en la 37a posició.

El jurat l'han format més de 200 experts mundials del sector, integrat per Màsters of Wine, enòlegs, sommeliers, periodistes i compradors, entre d'altres, a qui s'ha demanat que triïn les cinc marques de vins que més admiren atenent a criteris com la qualitat, l'expressió del seu país o regió d'origen, la presentació o el coneixement de marca, entre d'altres.

Fundada el 1972, Drinks International és l'única revista dedicada exclusivament al mercat global de vins, licors i cerveses. Un referent en el sector que proporciona als seus lectors internacionals novetats sobre els últims desenvolupaments i tendències en la indústria mundial de begudes.