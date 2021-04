Manresa i Berga obren més cites per vacunar amb les noves dosis d'AstraZeneca durant la Setmana Santa

La Conselleria de Salut, que aquest divendres ha rebut 168.000 noves dosis de la vacuna d'AstraZeneca, ha fet una crida perquè les persones d'entre 60 i 65 anys demanin hora perquè els sigui administrat el sèrum. Al Palau Firal de Manresa hi ha previstes 3.500 vacunes amb Astrazeneca que s'administraran el dissabte des de les 9:00 hores fins les 20 hores, dilluns de Pasqua de 9 a 15 hores i dimarts i dimecres de la setmana que ve de 9 a 20 hores.

D'altra banda, des de demà dissabte fins el dimecres 7 d'abril, l'Hotel d'entitats de Berga administrarà prop de 1.200 vacunes d'Astrazeneca. L'horari de vacunació a la ciutat serà demà de 10 a 14 hores, diumenge i dilluns de 9 a 13 hores, i dimarts i dimecres de 16 a 19 hores.

La intenció és vacunar un total de 113.000 persones en els pròxims cinc dies a tot Catalunya, dies festius inclosos. Aquest divendres ja estaven apuntats 75.000 ciutadans, cosa que significa que en faltaven 38.000 per completar la campanya.

La directora de l'Àrea d'Organitzacions i Professionals, Sara Manjón, assegura que el motiu pel qual s'han mantingut i obert nous punts de vacunació aquesta Setmana Santa és "per tal d'administrar el màxim de dosis que hem rebut avui d'Astrazeneca". Majón ha animat a tota la població d'entre 60 i 65 anys a agafar hora a través de la web. A aquesta crida va destinada als nascuts entre 1961 i 1956 residents a Catalunya. Molts d'ells ja han rebut missatges per SMS, sobretot els casos de més risc, però les persones que no ho són també poden demanar hora a través de la web del CatSalut, sempre que hi hagi places disponibles.