El Museu de Montserrat obre tres dies per Setmana Santa després d'un any tancat amb el repte de seduir el públic català

El Museu de Montserrat ha reobert aquest Divendres Sant després de més d'un any tancat per la pandèmia. Obrirà només tres dies i servirà com a prova per veure si surt a compte obrir els caps de setmana. El repte és seduir el visitant català, ja que, abans de la pandèmia, el 80% del públic era estranger. "El públic català és molt fidel a Montserrat, però li costa entrar al museu", explica Montse Mur, responsable d'atenció al visitant, que afegeix que "fins que no puguem recuperar el públic estranger serà molt difícil obrir els dies feiners". Mur admet que la situació econòmica és "molt delicada" i, per atraure públic al museu, s'han pensat diferents promocions adreçades, sobretot, a les famílies. El 2019 el museu va rebre 120.000 visitants.

La pandèmia de la covid-19 va obligar a tancar el Museu de Montserrat el 13 de març de 2020 i les instal·lacions no han tornat a obrir fins aquest dimecres 2 d'abril, més d'un any després. Les restriccions imposades per la pandèmia han fet que el museu no veiés viable la seva reobertura però ara, coincidint amb Setmana Santa, han decidit obrir portes només tres dies. "Ens semblava que aquestes dates era un bon moment per fer una prova i veure si tenim prou visitants per plantejar-nos tornar a obrir el museu els caps de setmana i festius", explica a l'ACN la responsable d'atenció al visitant i de l'àrea de cultura de Montserrat, Montse Mur.

L'any 2019 van visitar el museu unes 120.000 persones, un 80% de les quals eren turistes estrangers. Aquest és el motiu pel qual la reobertura de l'equipament sigui tan complicada, ja que la presència de turistes de fora de Catalunya és gairebé nul·la. La prova pilot d'aquests tres dies vol servir per veure si el museu és capaç de captar el públic local i, si s'arriba a una xifra de visitants suficient, es plantejarà la reobertura.

Per atraure el visitant català s'han pensat diferents promocions com ara oferir l'entrada gratuïta fins als 16 anys. També s'han pensat activitats familiars, tenint en compte que aquest és un del públic majoritari de Montserrat. Algunes de les propostes que s'han elaborat són, per exemple, una activitat titulada 'Els quadres tenen veu' o 'Les mòmies parlen'. Amb tot plegat, el museu confia atraure més públic, tot i que és conscient que si arriben noves limitacions la situació pot canviar d'un dia per l'altre. "El principal problema que tenim és la incertesa perquè no sabem quan pot haver-hi un rebrot que ens faci tornar enrere i això ens fa una mica de por", lamenta Mur.

Els visitants que s'apropin aquests tres dies a Montserrat podran admirar la col·lecció permanent i també les exposicions temporals que estaven obertes abans del confinament: 'Palimsest: allò subjacent', una mostra retrospectiva sobre els temes rellevants d'Àlex de Fluvià (1966-2015), i 'Memòria', de Jordi Isern (1962). El Museu de Montserrat està considerat un dels referents museístics del país i compta amb una de les millors col·leccions de pintures catalanes del segle XIX i XX amb obres d'artistes com Casas i Rusiñol. A més, el museu també conserva i exposa l'obra 'Sant Jeroni penitent', una pintura a oli de Caravaggio, pintat entre el 1605 i el 1606.

L'esperança amb els visitants de proximitat

L'aixecament del confinament comarcal de Catalunya a mitjans de març va començar a donar alè al santuari de Montserrat, un dels grans atractius turístics del país. En els darreres mesos els visitants al monestir han estat testimonials i, de fet, tant el personal com els serveis es trobaven sota mínims. Amb l'aixecament del confinament municipal i comarcal i l'arribada de Setmana Santa el recinte de Montserrat presenta un aspecte ben diferent. A la basílica s'ha establert un aforament màxim de 200 persones, que equival al 30% de la seva capacitat.

També s'han posat en marxa els serveis de transport públic al santuari, que es trobaven temporalment aturats. Així, ja tornen a funcionar l'aeri , el cremallera i el funicular de Sant Joan i el de la Santa Cova.

El santuari de Montserrat va tancar el 2020 amb un balanç de 723.624 visitants, més d'un 73% menys que l'any anterior. De fet, el 2019 es va registrar un rècord absolut de turistes, amb un total de 2.743.269 visitants. L'arrencada d'aquest 2021 tampoc ha estat gaire millor, ja que hi ha hagut limitacions de mobilitat amb els confinaments municipal i comarcal. Els dos primers mesos de l'any Montserrat ha rebut uns 26.000 visitants, mentre que els mateixos mesos de l'any passat –encara sense situació de pandèmia-, en va rebre 290.000.