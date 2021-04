Oposició al Bages contra la instal·lació de 30.000 plaques solars en uns terrenys agrícoles de Navàs

"Aquesta vall estava gairebé abandonada. Ens hi vam establir unes quantes famílies que hi hem invertit ànima, vida i diners per repoblar la zona, i ara és molt injust que ens imposin aquest macroprojecte". És el testimoni de la Jennifer Knight, una veïna de la vall d'Hortons, al bell mig del Bages, on ara s'hi vol construir un macroparc amb 30.000 plaques solars. El projecte ocuparia 31 hectàrees del Pla del Riols, una zona agrícola situada entre Montserrat i el Pirineu, on hi han nascut diversos projectes d'agricultura ecològica i agroturisme. Veïns i Ajuntament s'hi oposen i han creat la plataforma 'Salvem el Pla del Riols'. Malgrat això, la Ponència d'energies renovables ha donat el vistiplau a la ubicació del projecte.

A la vall d'Hortons, al terme de Navàs, hi viuen una vintena de famílies en masies disseminades. Algunes d'elles s'hi van establir fa anys, quan la zona estava pràcticament despoblada i, en aquest indret, van apostar per l'agricultura ecològica i l'agroturisme. És el cas de la Jennifer Knight, productora d'oli d'oliva ecològic fet a partir de la corbella, una varietat d'olivera autòctona del Bages que, fins fa pocs anys, estava en risc d'extinció.

Ara, tots ells veuen amb recel un macroprojecte que vol instal·lar 30.000 plaques solars en camps agrícoles d'aquesta vall. Concretament, es volen col·locar al Pla del Riols, una zona d'alt interès paisatgístic i patrimonial perquè s'hi conserven tines, tombes medievals i un jaciment arqueològic. Per evitar-ho, han creat la plataforma 'Salvem el Pla del Riols". Un dels seus portaveus, Adrià Duarri, explica que no troben lògic que l'energia es produeixi lluny dels pols de consum. "Com a país, anem tard i ara anirem tard i malament", lamenta.

La plataforma no està en contra de les energies renovables, però considera que s'ha de fer amb projectes de menor envergadura, i al costat dels lloc de consum. A més, denuncien que s'ocupen terrenys agrícoles. "Com a país, creiem que hem d'invertir en la pagesia i no anar-los posant traves i traient camps per cultivar", lamenta Duarri.

A més dels veïns, l'Ajuntament de Navàs també hi està en contra i ja van informar de la seva postura a la Ponència d'energies renovables que, malgrat tot, ha donat el seu vistiplau. Per això, l'alcalde, Salvador Busquets, assegura que l'Ajuntament buscarà "les vies que calguin" per evitar que el projecte ocupi terrenys agrícoles.

Segons la plataforma, un dels principals impulsors del projecte és l'empresa Forestalia, liderada per l'empresari Fernando Samper, un dels creadors de Grupo Jorge d'alimentació –líder del sector porcí- i que acumula nombroses denuncies per irregularitats laborals.