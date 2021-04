Proposen posar més transport públic i menys aparcament al parc de Sant Llorenç del Munt

Un estudi de mobilitat en l'àmbit del parc natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, situat a cavall del Bages, el Moianès i el Vallès Occidental, que ha encarregat la Diputació de Barcelona, proposa ampliar el transport públic incrementant els serveis de línies com el Bus Parc, i alhora, restringir les zones d'aparcament a l'interior de l'espai natural. Són algunes de les principals mesures que es plantegen a partir d'aquesta avaluació, que pretén millorar l'accessibilitat al parc de forma més sostenible.

L'estudi ha estat impulsat per la Diputació per poder donar resposta a problemes com la gran afluència de visitants en vehicle privat i la sobredemanda d'alguns aparcaments dins l'àmbit del parc natural de Sant Llorenç del Munt. El treball, elaborat per una empresa consultora, ofereix dotze propostes d'actuació.

Entre les conclusions del treball s'apunta que la mobilitat al voltant del parc és, majoritàriament, en vehicle privat i que els pobles situats dins l'espai natural tenen dèficits en transport públic. També s'assenyala que la concentració de gran part de la demanda en uns punts molt concrets provoca problemes mediambientals, especialment en l'erosió del sòl, a més d'afectar la mobilitat interna, amb aparcaments irregulars i sobresaturats que en alguns casos provoquen conflictes amb el veïnat.

Més oferta de transport públic

L'informe destaca la manca de servei de transport públic en autobús als municipis petits i mitjans del parc, pel que proposa una millora de la cobertura territorial i horària de les línies. Aquest dèficit incentiva l'ús del vehicle privat i genera problemes de saturació dels aparcaments i d'erosió de l'espai en deixar els vehicles estacionats en zones no preparades.

També es destaca el servei del Bus Parc, iniciat el 2001. La proposta de l'estudi és ampliar aquest servei els dies feiners amb, almenys, dues expedicions al dia, i modificar l'horari els caps de setmana i festius per afegir-hi una expedició al vespre, com a mínim a l'estiu.

L'estudi apunta que cal incrementar també l'itinerari actual de dies feiners, els caps de setmana i festius, afegint-hi les parades de Sant Vicenç de Castellet i el Pont de Vilomara-Rocafort. Pel que fa a la C3, proposa ampliar el recorregut de la línia fins a Monistrol de Calders, i incrementar el nombre d'expedicions els caps de setmana i festius, entre d'altres. El treball conclou que caldria impulsar el servei de transport a demanda per a les zones de baixa densitat.

Quant als aparcaments, l'estudi assenyala que els dies de més afluència es detecten indisciplines d'estacionament a l'entorn de la carretera BV-1221 i que el nombre de vehicles mal aparcats pot superar les 500 places. En aquesta línia, el treball destaca com a objectiu clau habilitar aparcaments dissuasius de forma estratègica a zones perifèriques del parc, així com instal·lar panells d'informació variable sobre l'ocupació dels aparcaments més saturats.