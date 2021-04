L'Ajuntament de Navàs busca vies per evitar el macroparc solar de Palà

Terrenys del Pla del Riols on hi ha projectat un gran parc amb 30.000 plaques solars

Terrenys del Pla del Riols on hi ha projectat un gran parc amb 30.000 plaques solars ACN/NIA ESCOLÀ

L'Ajuntament de Navàs està estudiant «quins passos es poden fer» per evitar que es tiri endavant el projecte per construir un macroparc amb 30.000 plaques solars en uns terrenys agrícoles del Pla del Riols, a Palà de Torroella. La ponència d'energies renovables ha donat el vistiplau a la ubicació del projecte, però veïns i Ajuntament ja s'hi han mostrat contraris, tant per les dimensions (31 hectàrees) com per la seva ubicació en uns terrenys cultivables.

L'alcalde de Navàs, Salvador Busquets, assegura que «tenim clar que el model energètic s'ha de canviar i hem d'anar cap a un de més respectuós amb el medi ambient», però considera que «és un procés que no pot obviar el territori i és inadmissible que aquests projectes es deixin només en mans de grans empreses i que, en el cas del Pla del Riols, el 100% sigui sobre terreny cultivable». A més, apunta, «territorialment no aporta res al municipi, ni a la comarca». Per això, des de l'Ajuntament «estem estudiant a nivell municipal quins passos podem fer per intentar regular-ho».

Els veïns s'oposen al projecte

El projecte ocuparia 31 hectàrees del Pla del Riols, una zona agrícola on hi han nascut diversos projectes d'agricultura ecològica i agroturisme. Els veïns s'hi oposen i han creat la plataforma «Salvem el Pla del Riols». Es tracta d'una zona d'alt interès paisatgístic i patrimonial perquè s'hi conserven tines, tombes medievals i un jaciment arqueològic. Un dels seus portaveus, Adrià Duarri, explica que no troben lògic que l'energia es produeixi lluny dels pols de consum. «Com a país, anem tard i ara anirem tard i malament», lamenta.

La plataforma no està en contra de les energies renovables, però considera que s'ha de fer amb projectes de menor envergadura i al costat dels llocs de consum. A més, denuncien que s'ocupen terrenys agrícoles. «Com a país, creiem que hem d'invertir en la pagesia i no anar-los posant traves i traient camps per cultivar», lamenta Duarri.

A la vall d'Hortons, a l'entorn del nucli de Palà de Torroella, al terme municipal de Navàs, hi viuen una vintena de famílies en masies disseminades. Algunes s'hi van establir fa anys, quan la zona estava pràcticament despoblada i, en aquest indret van apostar per l'agricultura ecològica i l'agroturisme. És el cas de Jennifer Knight, productora d'oli d'oliva ecològic fet a partir de la corbella, una varietat d'olivera autòctona del Bages que fins fa pocs anys estava en risc d'extinció. «Aquesta vall estava gairebé abandonada. Ens hi vam establir unes quantes famílies que hi hem invertit ànima, vida i diners per repoblar la zona, i ara és molt injust que ens imposin aquest macroprojecte», explica Knight.

Aquest projecte privat per fer un macroparc solar ha anat sumant veus opositores. A banda de la creació de la plataforma veïnal de l'entorn de Palà de Torroella, Castelladral, Valls de Torroella i altres nuclis de l'àmbit del mig Cardener, la CUP de Navàs també va manifestar la seva oposició a aquest camp fotovoltaic i a l'altre que hi ha projectat al municipi, a la zona de Can Flautes, i que preveu una extensió de 4,5 hectàrees, amb 8.800 panells.