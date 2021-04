La Catalunya Central celebra el retorn de les Caramelles amb actuacions estàtiques

Dos anys després de les darreres Caramelles celebrades tal i com les coneixem, Súria i Callús han pogut tornar-les a ballar i cantar de forma presencial, tot i que en un format reduït tant pels participants com pel públic.

A Súria ahir ja s'hi van ballar les primeres caramelles al parc municipal Macary i Viader, però avui ho han tornat a fer a la plaça de Sant Joan, on hi han assistit 250 persones al recinte delimitat per l'Ajuntament i algunes persones més que n'han gaudit des de fora. Enguany, degut a les mesures de la covid-19, han participat dues colles menys que en les anteriors edicions i les que ho han fet s'han hagut de dividir en grups i adaptar les actuacions. En total, però, hi han actuat 250 persones respecte a les 900 que ho solen fer en condicions normals, i és que la gran quantitat de participants és una de les característiques de la festa més important de Súria. Les caramelles de Súria tancaran avui amb un concert dels Strombers que, com tots els actes de la festa, es podrà seguir pel canal del Youtube de l'Ajuntament.

Callús ha recuperat les seves tradicionals caramelles, però també en format estàtic. Els participants han actuat a la plaça Doctor Vers davant de més d'un centenar de persones al públic. Tot i que enguany no s'ha pogut passar pels carrers, a l'escenari s'hi han pogut veure tots els elements distintius de la festa com els bastons, els cascavells o les ballestes, enguany acompanyats de les mascaretes. Abans de la cantada de caramelles, també s'ha realitzat una tirada de ballesta pels carrers del poble per tal de portar les flors als balcons de Callús.

A la capital del Solsonès també s'han hagut d'adaptar a la situació sanitària actual. Així, l'Orfeó Nova Solsona ha actuat a la Plaça del Camp i a la residència d'avis Hospital Pere Màrtir Colomès. L'Orfeó ha interpretat tres peces que corresponen al mestre solsoní Joan Roure, de qui aquest 2021 se celebra el centenari del naixement. També duen els noms del gironellenc Josep Font i Parera, director del renascut Orfeó durant el quadrienni 1960-1964, i del purreigtenc Mossèn Llucià i Bonet, mestre de capella de la parròquia de Berga i compositor del virolai de la Mare de Déu de Queralt.