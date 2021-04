Sant Vicenç millora la il·luminació, el ferm i la senyalització dels polígons

L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet ha iniciat els treballs de millora dels polígons industrials del municipi, que han de facilitar-hi la circulació i la visibilitat.

Les actuacions afecten els polígons Clot del Tufau, La Farinera, Les Vives (Casacuberta i Castellet) i el Pla de les Vives, i tenen un pressupost conjunt de 248.000 euros. Compten amb la col·laboració econòmica de l'Associació d'Empresaris dels Polígons de Sant Vicenç de Castellet, que hi ha fet una aportació de 5.000 euros per ajudar a sufragar els costos.

Bona part dels treballs se centren en la renovació de l'enllumenat, que substituirà les bombetes actuals per unes altres de tecnologia LED, però també s'estan instal·lant punts d'enllumenat nou en trams on fins ara no n'hi havia. A banda d'aquestes actuacions, també es milloren trams de paviment que s'han fet malbé, i es reforçarà l'accessibilitat amb la col·locació de dos guals de vianants, així com senyalització nova per millorar les comunicacions internes de tots els polígons i establir prioritats de pas.