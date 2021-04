La Generalitat inicia el procés per refer la riera de Soldevila de Sallent

La Generalitat ha començat a posar fil a l'agulla al projecte de restauració de la riera de Soldevila de Sallent, que, de bracet amb l'empresa Iberpotash, té el doble objectiu de crear un itinerari al llarg del seu curs i, prèviament (i especialment), recuperar-la des del punt de vista mediambiental, amb una captació de totes les surgències salines que hi ha al seu entorn i que hi acaben desembocant.

La de Soldevila és una torrentera situada al peu del runam del Cogulló pel vessant, i és una de les més afectades per les salinitzacions. El que concretament ara hi ha en marxa és l'avanç del Pla Especial Urbanístic de restauració, que el Departament de Territori ha posat a exposició pública, i que fa una primera aproximació al propòsit de crear un itinerari paisatgístic fins al Llobregat «amb els objectius principals, d'una banda, de restauració i generació paisatgística de la riera, i, d'altra banda, de creació d'un recorregut de vianants resseguint el curs fluvial, que enllaci amb altres recorreguts convergents i travessi el riu fins al barri del Guix».

La riera de Soldevila neix a la falda del puig Rodó, de 501 m d'altitud, i desemboca al riu Llobregat, al sud del nucli de Sallent, amb un desnivell total de 210 metres i una longitud de 4.616 metres.

Un dels pilars de la intervenció que es projecta és el d'ordenar urbanísticament les captacions de surgències d'aigua salada i les conduccions necessàries fins a l'entrada al col·lector de salmorres a la Botjosa que han d'evitar l'actual contaminació salina de la riera. Entre els cursos d'aigua afectats per surgències salines provinents dels runams, la riera de Soldevila és, segons posa de manifest la plataforma ecologista Montsalat (que ha presentat un escrit davant de Territori a la redacció del pla), «la més intensament afectada, la zona zero de la contaminació de les aigües a causa de les explotacions mineres de potassa. Per tant, estem plenament d'acord amb l'objectiu d'aquest PEU». De fet, Iberpotash s'ha encarregat de redactar el pla de captacions, que forma part del compliment de la sentència mediambiental que es va resoldre l'any 2016.

En la introducció de la memòria de l'avantprojecte s'especifica que les captacions de salmorra a la riera de Soldevila s'inscriuen en un pla de més abast que preveu les captacions de totes aquelles surgències salines conegudes al Bages i atribuïdes a la mineria de potassa. El projecte de captació d'aigües salines a l'entorn de la riera de Soldevila redactat per la companyia d'aigües Suez, que aquest avantprojecte de pla especial incorpora, és una part significativa d'un conjunt d'accions que,juntes, han de contribuir a restituir la qualitat de les aigües.

A més de les captacions a la rie-ra de Soldevila, al mateix municipi de Sallent aquest pla paral·lel (anomenat Pla de Remediació) estableix captacions, segons detalla Montsalat, a tres trams de la riba dreta del Llobregat com són el dels pous del Traval i el pont Nou, el de can Carrera i el del polígon de l'Illa coincidint amb un pla de la falla del Guix, una altra captació menor a la capçalera del torrent de Mas les Coves abans d'arribar a la via dels FGC i a la finalització de la rasa perimetral del runam de la Botjosa. A aquestes obres projectades per la captació d'aigües salades cal afegir les realitzades darrerament i les que es preveuen a les immediacions del runam del Cogulló.

La plataforma ecologista aplaudeix que s'avanci en aquest camí, ja que argumenta que «com més aviat es pugui captar una aigua salada en la seva ruta de circulació des de l'origen fins a la base dels runams als diversos punts de surgència, més eficaç serà la captació. S'evidencia que la seqüència de realització de captacions d'aigua salada no pot ser aleatòria o que depengui de tràmits administratius, sinó que ha de seguir l'ordre d'execució de més propera a més allunyada al punt d'origen als runams». En aquest sentit, l'entitat confia que «les captacions projectades a la riera de Soldevila disminueixin l'arribada d'aigua salada a les surgències del Traval, al Pont Nou i de can Carrera, a la riba del Llobregat al nucli urbà de Sallent».

Per tot plegat, en l'escrit que ha adreçat al Departament de Territori i Sostenibilitat, Montsalat sol·licita que «es doni la celeritat necessària» a la tramitació del Pla Especial Urbanístic de restauració de la riera de Soldevila «perquè el projecte de captacions d'aigües salinitzades pugui executar-se ben aviat, en primer lloc». Així, exposen que la captació de les surgències salines que afecten la riera de Soldevila «és, per motius ambientals, la més necessària, i per la seva proximitat al runam del Cogulló la prioritària entre les captacions d'aigua salada previstes al municipi de Sallent en zones apartades dels runams». La plataforma també demana que aquest pla especial «deixi oberta l'opció d'aplicar petites modificacions o adaptacions del disseny de les captacions durant l'execució si noves dades hidrogeològiques ho aconsellen. Aquestes possibles modificacions, sempre sota criteri tècnic, haurien de ser possibles en un o altre sentit, tant en el d'incrementar l'abast de les obres si s'aprecia que no es capta tota l'aigua salada que hi ha, com en el d'evitar la malversació de recursos si ja no es compleix el supòsit de presència d'aigua salada referit en el projecte al temps de la seva redacció».